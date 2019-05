Időmilliomos anya: így oszd be a napi teendőket, hogy több időd legyen!

Vannak szavak, amelyek természetellenesnek hatnak, ha egymás mellé tesszük őket, és tény, hogy az időmilliomos anya sem a leghétköznapibb szókapcsolat. De néha elég egy-két apróbb módosítás a napi teendőid során, és akár több órát is megspórolhatsz egy héten.

Tervezd meg a napjaidat!

Tény, nem lehet minden apró mozzanatot megszervezni, mert a legtöbb terv rendszerint borul, de vannak olyan feladatok, programok, amelyeket napi, heti és havi szinten be lehet ütemezni. A gyerek edzései, különórái, a szülői értekezlet, a különböző iskolai előadások és fellépések például mind olyan dolgok, amikkel előre számolhatsz. Jó, ha van egy határidőnaplód, vagy ha jobban szereted, akkor használd a telefonod naptár funkcióját – a lényeg, hogy rendszerezd a rövid és a hosszabb távú teendőid listáját, mivel így könnyebben átláthatod, mikor lesz több időd, és mikor kevesebb. Csilla, a 9 éves Dani anyukája így redukálja a napi stresszt:

„Egy darabig úgy gondoltam, hogy képes vagyok mindent észben tartani, pláne a heti rutinhoz hozzátartozó fociedzéseket és a szerdai matekkülönórát, amikre a fiamat viszem. A focit biztos nem felejtem el, mert a gyerek emlékeztet rá, de a matekkorrepetálás két alkalommal is kiment a fejemből, így inkább beszereztem egy határidőnaplót. Bár eleinte macerásnak tűnt mindent beleírni, ma már hatalmas segítségnek élem meg, hogy nem kell mindent észben tartanom.”

Alakíts ki reggeli rutint!

Természetes, hogy egy idő után mindenkinél kialakul egy napi rutin, azonban nem mindegy, hogy reggel, amikor valahogy sokkal gyorsabban pörög az óra mutatója, mennyi időbe telik elvégezni a muszáj feladatokat. Jó, ha logikusan végig gondoljuk a napindítást, mert néhány perc alatt ugyanúgy kialakíthatunk káoszt, ahogy rendet is tehetünk. Ha tudod, hogy gyűlik a szennyes, a mosógépet már reggel beindíthatod, a mosogatnivalót is mindig egyből tedd a mosogatógépbe, vagy gép hiányában lendületből mosogass el. Ha nincs meg a lendület, annyit mindig tegyél meg, hogy vizet és mosogatószert teszel a zsíros edényekre, tányérokra, így másnap nem kell súrolni, sikálni őket.

Használj bevásárlólistát, vagy rendelj online!

A boltból hazaérve szinte mindig utólag jut eszedbe egy-két dolog, amire szükség lett volna, de nem került a kosárba? Tegyél a hűtőre egy mágneses jegyzettömböt, és mindig írd fel, ha valami kifogyott. De csoportosíthatod is a bevásárlólistát, és kétféle cetlit is használhatsz: az egyikre a tisztítószereket, piperecuccokat, a másikra az élelmiszereket írd, így soha nem marad majd ki semmi. Zsuzsi egyedül neveli 6 és 8 éves lányait, így egyáltalán nem mindegy, hányszor megy boltba egy nap:

„Nem tartom magam egy feledékeny embernek, a napi teendők mellett a bevásárlás is – és minden más – az én reszortom, ami nem mindig zárult le egyetlen körrel. Mire hazaértem, akkor láttam csak, hogy nincs sütőpor, a liszt is fogytán, és a kávé sem lesz elég reggelre. Nem egy potyaút kellett ahhoz, hogy rávegyem magam a listaírásra, de végül megérte, mert rengeteg időt tudok megspórolni azzal, hogy célirányosan megyek bevásárolni. Ráadásul a boltban sem kell morfondíroznom, hogy vajon mire van még szükség otthon, mert tudom, hogy nem marad ki semmi. Ha végképp nincs időm, megrendelem online, amire szükségem van a háztartásban.”

Tervezd meg a heti menüt!

A főzés az egyik olyan házimunka, amit a leggyakrabban végzünk anyaként, és tény, jó móka a gasztroműsorokban elámulni a konfitáláson, és a szuvidálást is csodálattal nézzük, azonban a hétköznapjainkban a főzés egészen másként néz ki. Ha te is szinte naponta felteszed a családnak az egyik leggyötrőbb kérdést – „Mit főzzek ma?” –, a válasz pedig a „Valami finomat”, akkor pontosan ismered a kínt, hogy mennyire nehéz nap mint nap finom és mégis új ételt az asztalra tenni. A legjobb, ha egy vasárnap délután nekiülsz, végigböngészed a receptoldalakat, és előre összeállítod a heti menüt, majd felírod egy papírra. Így nem kell mindennap azon törni a fejed, hogy mi lesz a vacsora, és a bevásárlást is meg tudod tervezni előre. Ezután írd össze, milyen alapanyagokra, összetevőkre van szükség az ételekhez, ellenőrizd az otthoni készletet, majd állítsd össze a bevásárlólistát.

Takaríts, tégy rendet menet közben!

Ha okosan csinálod, a takarításon tudod a legtöbb időt megspórolni. Zuhanyzás, fürdés után töröld át a kádat és a zuhanykabint egy szivaccsal, így soha nem lesz olyan vízköves vagy koszos, amit ne lehetne pár perc alatt megtisztítani. A WC mellé tegyél egy csomag fertőtlenítőkendőt, amellyel fél perc alatt át tudod törölni a kagylót és a deszkát is. A felmosóvödörben mindig legyen víz, amivel gyorsan felfrissítheted a lakást, és az ágyat rögtön az után vesd be, hogy felkeltél. Rendszeresíts egy morzsaporszívót is, amellyel gyorsan összeszedheted a kisebb-nagyobb porcicákat és a földre szóródott morzsát, így nagyobb lesz a tisztaságérzeted is. Timi, a 3 éves Marci anyukája a vasaláson is képes időt spórolni, de a nemszeretem házimunkára, a portörlésre is van egy jó tippje:

„Amióta lendületből takarítok, a heti takarítás sem akkora nyűg. Persze azt a szót, hogy lendület, néha egyáltalán nem tartom helyénvalónak, mert előfordul, hogy csak aludni lennék képes lendületből, de tény, hogy ha napi rendszerességgel figyelek a rendre, azzal – kiszámoltam – 2-3 órát spórolok meg hetente. Amint lejárt a mosás, azonnal kiteregetek, és ha alaposan kiráztam, kihúztam a ruhákat, sokkal kevesebbet kell vasalnom. A lakásban elpakoltam az apróbb dísztárgyakat, helyettük kevesebb és nagyobb lakásdekorációt részesítek előnyben, így a hétvégi takarítástól, portörléstől sem leszek nyűgös, mert feleannyi idő alatt megvan.”