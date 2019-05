Erre figyelj, ha online vásárolsz! Íme egy kis jelzőfény az online vásárlás útvesztőjében

Ha a Facebookon böngészünk, ha egy cikket olvasunk, ha az Instagram-sztorikat pörgetjük, ezernyi helyről támadnak minket a hirdetések. Ezek java része egy-egy online boltot hirdet, amely hihetetlen akciókat ajánl. Nem győzünk kattintani, hiszen valahol 95%-os leértékelés jön szembe velünk, néhol pedig ingyenes szállítást ígérnek. A kereskedők jól tudják, hogy kevés ember tud ellenállni az akcióknak és a leértékeléseknek, így olyan hirdetéseket készítenek, amelyekre azonnal rárepülünk. Nincs ezzel baj, ám azzal igen, ha olyan weboldalt reklámoznak ezek a hirdetések, amelyek mögött internetes csalók állnak.

Csak biztos forrásból vásároljunk!

Sajnos sok cég kijátssza azt, hogy sok ember nem ellenőrzi le az adott webshopot, mielőtt megnyomná a megrendelés gombot, és ha már megtörtént a tranzakció, akkor csak reménykedhetünk, hogy megérkezik a megrendelt termék, és nem egy üres dobozt kapunk. De mi tehetünk a csalók ellen?

Ha rátaláltál egy jónak tűnő ajánlatra, és már a virtuális kosaradba pakoltad a terméket, akkor állj meg egy-két percre, és ellenőrizd a weboldalt. Nézd meg az oldal alján, hogy megtalálható-e az Impresszum, amely tartalmazza a forgalmazó törvényben rögzített adatait, felügyeleti szerveit, címét stb. Fontos, hogy legyen az oldalon Vásárlási tájékoztató, ami jogszerűen van megírva, és az ÁSZF (Általános szerződési feltételek) menüpont is lényeges. A legtöbb webshop alján találsz Ügyfélszolgálat elérhetőséget, és a Fizetési módokról is olvashatsz, de a Gyakran ismételt kérdések (GYIK) része is árulkodó. Érdemes ezeket átolvasni, és gyanakodni, ha nem találsz ilyen menüpontokat.

Árulkodó lehet az oldalról az is, hogy mit írnak róla az interneten. Érdemes rákeresni a weboldal nevére pl.: „XY webshop vélemények”, mert ha volt vagy van valami probléma ezzel a webshoppal, akkor biztos, hogy találsz erről az interneten olyan fórumot, blogbejegyzést vagy éppen cikket, ahol kiderülhetnek a turpisságok. Érdemes helyükön kezelni az ilyen híreket is, hiszen nagyon sok álhírre specializálódott oldal van az interneten (itt írtunk róluk mi is), ahol sok félrevezető információt találunk mindenféle témában. A legbiztosabb források mindig a nagy híroldalak és a hivatalos szervek weboldalai.

Ne add ki az adataidat!

A hivatalos és garanciával rendelkező webshopok esetében a fizetés az oldalon mindig legális. Vannak azonban az interneten olyan oldalak, amelyeket direkt azzal a céllal hoznak létre, hogy ellopják a figyelmetlen felhasználók bankkártyájának adatait. Ezek az adathalász oldalak a megtévesztésig úgy néznek ki, mint a lemásolt oldal hivatalos változata, ám mindig vannak jelek, amelyek elárulják, hogy egy kamuoldalon járunk. Itt bizony nem szabad sem vásárolni, sem az adatainkat megadni. Jellemzően ezekre az oldalakra az e-mail-fiókunkba beérkező mailekben hívják fel a figyelmünket.

Az adathalász e-mailekben gyakran ismert és megbízható nagyvállalatokat, elektronikus kereskedelemmel foglalkozó cégeket másolnak le, és a nevükben üzennek. A weboldalaikat lemásolva a csalók megpróbálják kiszedni a becsapott felhasználókból a személyes adataikat (bankkártya- vagy hitelkártyaszám, jelszó, tajszám, bankszámlaszám, PIN-kód, felhasználónév stb.)

Miről ismerheted fel, hogy egy ilyen adathalász weboldalon jársz?

· Az első legfőbb árulkodó jel, hogy a böngésző címsorában nem a cég hivatalos honlapjának hivatkozása szerepel, legfeljebb csak egy ahhoz hasonló URL-cím a megtévesztés érdekében.

· A weboldal nem rendelkezik tanúsítvánnyal. A megbízható tanúsítvánnyal rendelkező „https” című oldalakat a böngészők kis lakattal vagy zöld színnel jelzik a böngésző címsorában, ám a csaló és adathalász oldalakra általában piros jelzéssel figyelmeztet a böngészőnk.

· Az adathalász weboldal a hivatalos cég oldalához csak arculati elemeiben hasonlító oldalon főként csak azt láthatod, ahol az adatait kell megadnod, hiszen az adathalászoknak csak ezek a fontosak. Például rögtön jelszót vagy felhasználónevet kell ahhoz megadnod, hogy vásárolhass, vagy bankszámlaszámot és PIN-kódot kérnek a vásárlás folytatásához.

Ha egy adathalász oldalra tévedtél, akkor semmiképpen se folytasd a vásárlást, ne add ki az adataidat, hanem hagyd el az oldalt azonnal! Ha e-mailben kaptad az adathalász weboldal felkeresésére a felhívást, akkor jelentsd az e-mail-fiókodban SPAM-nek a levelet. Ha másik oldalon jött veled szembe ez a kamuoldal (pl. Instagram vagy Facebook), akkor ott jelentsd be az oldalt, hogy másokat már ne tudjon megkárosítani. Ilyenkor a közösségi oldal munkatársai átvizsgálja az általad bejelentett tartalmat, és ha ők is problémát észlelnek, akkor felfüggesztik a visszaéléssel foglalkozó felhasználó vagy weboldal fiókját.

A bizalmatlanság kérdése

A közösségi oldalakon és a nagy online aukciós oldalakon rengetegen hirdetnek. Elég csak a Facebook Marketplace részére gondolni, ahol a ruhán, a játékon, a kerékpáron, a könyvön, a műszaki termékeken, a telefonon, a laptopon át minden kapható. Ezeket magánszemélyek árulják, akiktől előzetes egyeztetés után meg lehet venni az adott terméket. Érdemes azonban körültekintően vásárolni, mert itt is találni sajnos csalókat, akik főként a vevő jóhiszeműségére játszanak, és előre utalást kérnek a termék postázása ellenében. Sajnos a pénz beérkezése után az eladó eltűnik, és nem elérhető, a termék pedig nem érkezik meg a vevőhöz.

Sokszor árulkodó lehet, ha az eladó nagyon erőszakosan próbálja rávenni a vevőt arra, hogy fizessen, és ő akkor garantáltan küldi a terméket. Ilyenkor nem árt a bizalmatlanság, érdemes utánvéttel kérni a terméket (így csak akkor fizetsz, amikor megérkezik a termék), illetve, lehet, hogy drágább futárszolgálattal szállíttatni, vagy postán maradóra kérni a csomagot, de biztonságosabb.

Érdemes vásárlás előtt a termékről egy-két megerősítő fotót kérni, amelyen az aznapi újság is látszik (így kizárható, hogy egy internetről lelopott képpel hirdet az illető). Néhány weboldal esetében (pl. E-bay, Aliexpress) látható az eladó oldalán az általa küldött termékről visszajelzés. Érdemes ezeket mindig átnézni, hogy ne érjen minket meglepetés. Sokszor már itt kiderülnek a turpisságok: miszerint az eladó nem azt küldte, amit a vevő megrendelt, nem olyan minőségben vagy éppen nem olyan színben stb. Mindig olvassuk el a visszajelzéseket, és keressünk megbízható eladót! Ha úgy érezzük, hogy át akarnak verni minket, akkor álljunk el a vásárlástól, és jelentsük be az oldalnál, ha visszaélést tapasztalunk, vagy átvertek bennünket.

Szerencsére a sok odafigyelni-való és tanács után rengeteg olyan webshop marad a radarunkon, akik tisztességesen tájékoztatják a vásárlóikat, és ahol minden rugalmasan és zökkenőmentesen működik. A legújabb online webshop a SPAR áruházaké, nemrég debütált ugyanis a SPAR – Háztól házig szolgáltatása, amellyel gyorsan és egyszerűen online bevásárolhatunk, majd élvezhetjük a házhoz szállítás előnyeit.