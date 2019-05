6 tipp, amivel könnyebbé teheted a hétköznapokat

Ha egy kicsit tudatosabban élünk, akkor rengeteg időt és pénzt is megspórolhatunk, ám erre egyik napról a másikra nem olyan egyszerű átállni. Viszont ha egyszer elhatározzuk magunkat, és változtatunk, akkor csak nyerhetünk ezzel. Megéri ugyanis egy kicsit jobban szervezni az életünket, mert az ajándékba kapott órákat fordíthatjuk pihenésre, a szeretteinkre, a hobbinkra, így pedig kiegyensúlyozottabbá válhatunk, miközben az életünk is stresszmentesebb lesz. Persze ez nem megy varázsütésre, a sikerért meg kell dolgozni. Íme 6 pont, amivel már el is kezdheted a munkát, hogy a végén az extra idődet arra használd fel, amire szeretnéd.

Programozd át magad éjjeli bagolyból reggeli pacsirtává

Érdemes legalább tavasszal és nyáron, ha nem is a nappal, de korábban kelni. A szervezetünknek könnyebb felkelni, hiszen a természet is ébred, így mi is képesek vagyunk korábban nekiindulni a napunknak. És hogy erre miért van szükség? Ha sok extra teendőd van, akkor érdemes a korai órákban nekiállni ezeknek, mert így úgy indulhatsz el a munkába, vagy a gyermekeddel az óvodába / bölcsödébe, hogy már mennyi mindent megcsináltál. A reggeli órákat érdemes kihasználni egy kis meditációra, vagy bármilyen sportra, ami feldob téged, de haladhatsz a háztartási dolgaiddal is. Ha eddig éjjeli bagoly módjára éjfélig, vagy akár hajnali 2-ig ébren voltál, akkor magától értetendő, hogy nehéz lesz a koránkelés. Érdemes a szervezetedet fokozatosan átállítani és minden nap korábban lefeküdni, és korábban felkelni. Egy egészsésges szervezetnek 7-8 óra alvásra van szüksége, és ezt érdemes este 22 és hajnali 6 között kivitelezni. Ha minden nap korábban kelsz, és minden nap egy kicsit korábban fekszel le, akkor egy idő után nem fogok gondot okozni a teljes átállás és élvezheted azt az érzést, amit a régi éned nem: ugye, hogy milyen jó érzés elvégezni csomó teendőt addigra, mire a régi éned még csak éppen kinyitogatta a szemeit álmosan a takarója alatt?

Főzz előre és dobozolj

Biztos te is láttad már az Instagramon a népszerű #mealprep hashtaggel ellátott képeket, amiket a különböző fitness és életmód bloggerek töltenek fel lelkesen. Attól, hogy te nem követsz egyetlen diétát sem, illetve nem célod a kalóriadeficit, se az izomnövelés, az ételek előre dobozolása nem is feltételnül erről szól. Igazából praktikussági okai vannak annak, hogy sokan alkalmazzák ezt a módszert. A mealprepelés lényege, hogy egy adott napon rászánnak az emberek néhány órát a napjukból, és előre megfőznek, megsütnek minden ételt a hét hátralévő napjaira. Általában 3-4 napra előre dobozokba teszik a különböző fogásokat, amikkel magukat és/vagy a családtagjaikat látják el.

Ha te is alkalmazod a módszert, akkor az így elkészült dobozokat mindig magaddal tudod vinni a munkahelyedre, de otthon is egyszerűbb a hűtőből elővenni, megmelegíteni és elfogyasztani. Érdemes olyan ételeket készíteni, amik mellé mindig tudsz friss hozzávalókat tenni. Például megfőzhetsz frissen egy kis rizst, vagy hajdinát, amihez az előre elkészített ragu kerül. Így az ételed friss lesz, és ha mindennap más köretet készítesz hozzá, akkor megunni sem fogod.

A to do listák (teendő listák) és a bullet journalok kora

Ha még nem hallottál erről a két kifejezésről, akkor érdemes közelebbről megismerkedni velük. A to do listák (vagyis teendő listák) célja az, hogy minden nap felkerüljenek rá a legfontosabb elintézedő feladataid. Ezek lehetnek munkahelyi feladatok, a háztartásoddal kapcsolatos feladatok, szülői elintézendő/beszerzendő dolgok stb.stb.. A lényeg, hogy ezeket a teendőket minden nap oszd be, és priorizáld fontossági sorrendben. Ide felkerülhetnek olyan apróságok is, amik a közérzeted javítását szolgálják: például fontos teendő, hogy olvass napi 30 oldalt az aktuális könyvedből, vagy megnézd az éppen aktuális sorozatod következő epizódját. A to do listák nincsenek kőbe vésve, azt írsz rájuk, amit akarsz a lényeg, hogy priorizáld a teendőket, majd ahogy a nap folyamán haladsz sorban végig rajtuk, pipáld ki őket. Nagyon jó érzés a nap végén megnézni a listát, és látni, hogy mindent elvégeztél belőle.

Ennél egy kicsit magasabb fokú a bullet journal naplóírás, aminek a saját kreatívitásunk szabhat csak határt. A bullet journal alapja egy pontozott füzet, amit saját szabályrendszerünk alakíthatunk vagyis rajzolhatunk meg. A bullet journal a napló, a teendőlista (to do list) és a jegyzetfüzet szerelemgyereke, de igazából rajtunk múlik, hogy mi mindent kerül bele és mivel díszítjük. Magáról a bullet journal rendszeréről külön könyvet is írtak már, amit Bullet Journal módszer néven találsz meg a könyvesboltokban.

Ha nem szeretsz papírra, vagy füzetbe írni, akkor érdemes a teendőidet egy online rendszerben vezetni. Nagyon sok program van erre is már a Google Keeptől elkezdve a Trello-n át, de a legtöbb telefonban van pipálgatós jegyzetfunkció, ahová ha beirtad ha beírod a teendőidet, ugyanúgy kipipálhatod őket, ahogy azt papíron tennéd.

Egy úttal intézz el minden fontos dolgot

Ha már a teendő listákról és a bullet journalról esett szó, akkor tervezd meg előre a napjaidat! Gondold végig ébredés után, hogy mi mindent kell aznap elintézned, és ezt hangold össze a legjobban. Ha tudod, hogy kell menned a postára, akkor gondold végig, hogy még mit intézhetsz el egy füst alatt a környékén. Sose indulj el egy dolog miatt itthonról, hanem kösd össze az ügyeidet. Ha már a plázába mész, akkor irány a posta, ott ha lottózol, akkor feladhatod a szelvényedet, és ha tisztítóba is kell menned, akkor vidd magaddal a leadandó ruhákat stb..stb.. Lehet, hogy egyszerre sok időnek tűnhet, ha mindent útba ejtesz, de mivel egyszerre elintézel mindent, így a hét többi napjára nem kell ide-oda szaladgálnod. Érdemes az elintéznivalókat egy környékre szervezned, nem kifizetődő, ha a város egyik végéből a másikra kell rohangásznod. Várd meg, amíg összegyűlik egy-egy környékre egy-egy feladat, és úgy intézz el mindent egyszerre!

Rendeld házhoz a bevásárlást

Ismerős az a szituáció, hogy munka után éhesen és fáradtan indulsz el a boltba, majd ott egy órás bolyongás után teli pakolt kosarakkal indulsz a kasszához, ahol sok-sok percet töltesz el várakozással? Aztán persze otthon derül csak ki, hogy ezt meg azt is elfelejtettél megvenni, és a kosarad tartalmának fele impulzus vásárlás volt, ami abból fakadt, hogy megint éhesen és fáradtan mentél le a boltba. Ha történt már veled ilyen, akkor érdemes megfogadni azt a tanácsot, hogy messziről elkerülöd a kisboltokat, és nem vásárolsz random módon, amikor éppen eszedbe jut.

A legtöbb nagy áruháznak már van online webshopja, így az otthonod kényelméből, kipihenten egy-két perc alatt összekattinthatod a szükséges dolgokat, amikkel feltöltheted a kamra, vagy a hűtő polcait. Érdemes megnézni a SPAR online webshopját, ahol minden kapható, amit csak a boltban megvennél, ráadásul egyszerűen és könnyedén megválaszthatod, hogy mikor érkezzen házhoz a megrendelt csomag. Ugye milyen jó is az, amikor nem neked kell felcipelni a negyedik emeletre a két karton ásványvizet, és a tejes dobozokat, hanem egy futár megteszi helyetted? Persze az online vásárlás mellett szól az is még, hogy rengeteg időt spórolhatsz meg a boltba szalagdálás, és a sorban állás helyett, ráadásul ha célzottan és lista alapján vásárolsz, akkor nem kerül be a kosaradba olyan termék, amire nincs szükséged, ergo így egy csomó pénzt megtakarítasz!

Állítsd előre össze a ruháidat, vagy építs kapszulagardróbot

Meglepően sok időt elvesz az életünkből az, hogy a ruháink között keresgélünk. Még ha rend is van a szekrényedben, akkor is több percig álldogálhatsz reggelente a szekrényed előtt, hogy mit is vegyél fel a 12 nadrágot és a 33 pólód közül. Hasznos tipp, ha előző este megnézed a következő nap időjárását (minden okostelefon mutatja már annak a valószínűségét is, hogy hány %-ban várható eső stb.) és kikészíted a ruhádat.

Érdemes hallgatni a japán takarítás és rendrakó gurura, azaz Marie Kondóra, aki azt tanácsolja mindenkinek, hogy csak azokat a ruhákat tartsuk meg, amihez jó emlékünk fűződik. Érdemes megválni a szekrényünk azon tartalmától, amit nem vettünk fel évek óta, amikbe nem fogytunk bele hónapok óta, illetve, amik minősége már nem a megfelelő (bolyhos, szakadt, foltos ruhák). Marie Kondo a hajtogatási tippjeivel átláthatóbb lesz a komódod, és a szekrényed, ez pedig megkönnyíti majd a gyors öltözködést, és így zökkenőmentesebben indulnak majd a reggeleid.

A kapszulagardób a költség és időhatékony gardrób alapja, hiszen a “kapszula” elmélet szerint egymással jól párosítható ruhadarabokat tartalmaz csak. Ha egyszer kialakítod a saját kapszula gardróbodat (tehát csak olyan ruhadarabokat szerzel be, amik passzolnak egymáshoz szín és anyag szerint is), akkor gyorsan átveheted az irányítást a gardróbod felett. Nem lesz több rendetlenség, csak katonás rendben álló ruhák, amikből bármit veszel fel bármivel, mindenhogy klasszikus és stílusos leszel.