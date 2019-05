20 kilót fogyott úgy, hogy leállt a vajas kenyérrel

A 45 éves belfasti nő, Dawne Dickey életében volt egy pont, amikor 120 kilót nyomott. Akkor döntötte el, hogy változtatnia kell, mert túlsúlya már az egészségére is hatással volt. A helyi WST (Weightloss Through Support and Teaching – Súlyvesztés Támogatással és Oktatással) csoporthoz csatlakozva négy ruhaméretet és közel 20 kilót sikerült fogynia.

A titka az, hogy leállt a vajas kenyérrel. A készételek helyett egészséges házi kosztot eszik. „A vajas kenyér a gyengém. Vannak olyan napok, amikor eszem ilyesmit, hiszen ez nem egy diéta, hanem életmódváltás. Ha van egy rossz napod, az nem a világ vége. Másnap pedig visszatérsz a rutinhoz.”

(Mirror)