Food styling workshopot tartott a Société Budapest a Gourmet fesztiválon

„Egy tányért sokféle megközelítésben, stílusban lehet megkomponálni: követhetjük a klasszikus, centrikus elrendezést, játszhatunk az aszimmetriával északi stílusban, vagy lineáris tálalással vezethetjük végig a szemet a tányér minden egyes alkotóelemén – avatott be a részletekbe Kárai Dávid food blogger. – Bármelyiket is válasszuk, egyetlen aranyszabályt mindig szem előtt kell tartanunk: ne kerüljön fel olyan elem, ami csak esztétikailag passzol az ételhez, az alkotóelemeknek legyen helyük az ízek között is. A Société Budapest fogásai is pontosan így épülnek fel: azaz a vizualitás, a textúrák és az ízek tökéletes harmóniáját jelenítik meg minden egyes tányéron.”

A workshop résztvevői természetesen a Société Budapest többi, külön a fesztiválra készített fogását is megkóstolhatták, mindezt az idei esemény mottója: a sör, sercli, paprika jegyében. „Háromféle fogást kóstolhat meg a standunknál az, aki ellátogat a Gourmet Fesztiválra – árulta el Krasznai Norbert head chef. – Az első egy saláta. Nagyon szeretem használni a kecskesajtot, ez egy hölgyeknek ajánlott, könnyű étel, mellette a sült paprika dresszing és paprika salsa dominál. A második fogás kápia gazpacho, hideg, frissítő leves kápia paprikából. Kacsacombból készülő gombóccal tálaljuk, amelynek kicsit zsírosabb íze nagyon illik ehhez a világhoz. A harmadik egy mangalicatarja, azért választottuk, mert a Société Bistro komoly hangsúlyt fektet a régió alapanyagainak felhasználására, így debreceni mangalica húsát választottuk az elkészítéséhez. Ehhez társul egy kenyércsücsökből készült szalvétagombóc és egy kesernyés, komlós ízű sörhab.”

A főváros egyik legkülönlegesebb élménytere, a Société Budapest mindenki számára nyitott komplexum, ahol étterem, bárok, divatüzlet, professzionális fotóstúdió és egy kiállítótérként is üzemelő rendezvénytér található, amely kulturális és egyéb szórakoztató programoknak is a helyszíne. A Société a fesztivál után is várja a különleges ízélmények és a finom elegancia kedvelőit. A júniusban megújuló étlap mellett izgalmas meglepetésekkel jelentkezik a ház programkínálata is. Május 21-én Kollektívák címmel érkezik a Société Artist Talks, május 28-án pedig Grecsó Krisztánt látják vendégül a könyvklub keretein belül.