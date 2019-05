Véletlenül 1,7 milliós bort szolgált fel a pincér a vacsorához

Mindenki olyan főnököt szeretne, mint amilyen a manchesteri étteremben dolgozó felszolgálóé. Nem véletlenül mondjuk, ugyanis a pincér nem kicsit hibázott. Egy 260 fontos (százezer forintos) Bordeaux helyett ugyanis egy majd 2 millió forintos bort vitt ki az egyik asztalhoz – tévedésből.

A 4500 fontos, 2001-es Château le Pin Pomerolból összesen 500 palack készült – írja a BBC.

THEY LOOK PRETTY SIMILAR OK?! 😉 pic.twitter.com/JWFW81cbe8