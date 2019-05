Kirúgták a konyhás nénit, mert segített egy éhes diákon

Öt éven át volt a New Hampshire-i Mascoma Valley Regional High School konyhás nénije Bonnie Kimball. Míg ki nem rúgták. A nő a Yahoo Newsnak azt mondta, nem is érezte munkának a feladatot, ahogy fogalmazott, miután otthon ellátta saját családját, ment, hogy ellássa a gyerekeket. Összesen 326-ot.

Students and staff are rallying behind a Mascoma Valley Regional High School lunch lady fired for allowing a boy to run up an $8 lunch debt rather than go hungy. Bonnie Kimball thought she was doing the right thing and the parent did eventually pay. https://t.co/y65rc8oGjX pic.twitter.com/eds9teHG2m