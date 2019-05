Aki szereti a körömpörköltet, annak ízleni fog – a Gourmet Fesztiválon jártunk

Szeretem a halat. A nyelvtanban ez tőmondat. A logikában ítélet. Otthon azonban súlyos fenyegetés, mert azt jelenti, hogy halat kell venni a vásárcsarnokban, márpedig ez a mai 9 pengős süllőárak mellett a konyhapénz megterhelését jelenti. De hát nem tehetek róla: szeretem a halat

– írta Trócsányi Zoltán az Ínyenc beszélgetés a halakról című novellájában. Az írás (többek közt) a Réz Pál által szerkesztett 1970-es kiadású Irodalmi szakácskönyvben jelent meg, a Gourmet fesztivál vendégeire pedig egy mondat biztosan nem illik belőle: hogy a süllőár fesztivál belépője és a kóstolóadagok a konyhapénz megterhelését jelentenék. A helyszínen vásárolt napijegy (online úgy 3 százalékkal olcsóbb vásárolni) ára 4900, a 4 napos bérlet 9900 forint, a napijegyben van pár kóstolójegy: egy szendvics (igazából fél), kétszer fél deci bor, egy üccsi meg egy deci sör fér bele, ezzel pedig magyar ember akkor sem lakik jól, ha a fine dining nagy tányérra tálalt apró adagjait érzi magáénak, és nem a klasszik hazai sok hús és egy raklapnyi köret kombóra voksol. Nyugodtság, mondja a latin, lesz miből válogatni.

A budapesti Millenáris parkban idén rendezik meg szám szerint a kilencedik Gourmet Fesztivált. Hogy a sajtóanyagot is elővegyük egy pillanatra: kétcsillagos bécsi séf, a koreai, az orosz és az albán konyha fenegyerekei és a legjobb olasz pezsgő is bemutatkozik, az eseményen részt vesznek a az ország kiemelkedő séfjei, borászai, cukrászai és az igényes gasztronómiáért rajongók, jelentsen utóbbi bármit is. A fesztivál szentháromsága

a paprika,

a sercli

és a sör.

Irányadás ez az 50 kiállító étteremnek, amolyan kiindulási pont. A fesztiválon sétálgatva látszik is, hogy a kiállítók közül sokan készültek saját pékáruval (sercli), például Abrudán Zsolt, a Salon étterem sous chefje. Kovásszal készült, friss pékárut adnak a kakastaréj punk pörkölt mellé. „A fogás kifejezetten a Gourmet-ra készült – mondja. – Aki szereti a körömpörköltet, annak ízleni fog.” Abrudán hozzáteszi, ez az első alkalom, hogy kakastaréjt így dolgoztak fel, a fesztiválra összesen 50 kilóból készítettek pörköltet. A főzés klasszikus pörköltfőzés, hagymás-pirospaprikás alapon áll össze az étel, finoman csirkealaplevet adagolnak hozzá. Szaftja sűrű, a taraj puha, cupákos. A körülbelül ötliteres lábosból úgy 60-70 taréj köszön vissza, az ország legkisebb településén lévő Megyeren talán nincs is ennyi kakas, egyszerűen nem bírnák egymást. A taréj egyébként külön vásárolható, halandó ember is hozzájut, Abrudán azt mondja, rutinos pörköltfőző könnyedén megcsinálja otthon. „Sőt, ha itt beválik, még az is lehet, hogy étlapra tesszük az étteremben is” – teszi hozzá. A pörköltet burgonyahabbal tálalják, a tetejére pár szál vízitormát tesznek, mellé a kenyér és a házilag marinált jalapeno paprika. „Aki a szereti a csípőset, imádni fogja. Aki nem, inkább meg se próbálja” – mondja Abrudán, de hát melléteszi, megkóstoljuk, tényleg erős, de nem annyira, hogy legyilkolja a többi ízt. Előételnek préselt malacfejet adnak paprikalekvárral. Pusztítóan finom, de hát ez a Gourmet, itt finomnak kell lennie mindennek.

galéria Összes kép (8) megnézem Aki szereti a körömpörköltet, annak ízleni fog – a Gourmet Fesztiválon jártunk Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több +

„Hogyan készítsünk el gyorsfagyasztott készételeket?” – teszi fel a kérdést Horváth Ilona 1993-as szakácskönyve, és meg is adja a választ:

A készételeket tálalás előtt csupán melegíteni kell: célszerű a csomagolóanyagból kivenni, és megfelelő edényben mikrohullámú sütőben; ha ez nincs, gőzön vagy kis lángon, kavargatva felolvasztani. Ízlésünknek megfelelően utána lehet ízesíteni, vagy tejföllel gazdagítani őket. Egy-egy adag készétel általában két személy számára elegendő, de mindegyiknél közlik a súlyt, hogy a nagyétkűek felmérjék, hány csomag elég éhségük csillapítására. A szalontüdő és a pacalpörkölt melegítési ideje kb. 15 perc.

Persze lehet ezt másképpen, például így: „Veszek öt kiló tüdőt, némi szívet. Abálom, földarabolom, leszűröm a főzőlevet, felöntöm vele a darabolt tüdőt, szívet, utána egy jól zárható dobozban berakom porciózva a mélyhűtőbe. Aztán gondolok egyet, kiveszem, és elkészítem” – mondja Buchmüller László, aki a Textúra étteremben a húsokért felel. Buchmüller hat évet húzott le Sárközi Ákos mellett a Michelin-csillagos Borkonyhában, a Textúrába együtt mentek át, az étterem már most szerepel a Michelin ajánlójában. A Gourmet-ra szalontüdővel érkeztek.

A belsőségek eleve megosztó ételek, de mióta behúzták őket a fine diningba, a food stylingra érzékenyek (finnyásak) is elkezdték csipegetni, miközben egy jó kajánál elég kéne legyen az íz, én például nagyon szeretnék visszautazni az időben és enni egy tál szalontüdőt abban a kifőzdében, ahol azt Rosenstein Tibor főzte. Rosenstein az éttermében borjútüdőből főz, Buchmüller is szeret borjútüdővel dolgozni, de a Gourmet-n disznót tálalnak. „A borjúnak kicsit masszívabb a szerkezete, a sertés lazább. Ehhez a fogáshoz kétféle alapanyagot használunk: sertéstüdőt és borjúnyelvet párolunk egy kevés sörrel ízesített alaplében. Hagymával, egész borssal, babérlevéllel abáljuk, ezt a levet használjuk fel később a mártáshoz. Ha megfőtt, felvágjuk a tüdőt és a nyelvet, majd félretesszük. A mártáshoz adunk apróra kockázott sárgarépát, savanyú uborkát, és három hónapig érlelt marokkói citromot. Aztán összekeverünk mindent.” Buchmüller azt mondja, a Textúrában tervezik, hogy sok belsőség lesz az étlapon. Egyetért azzal, hogy mióta finomabb a tálalás, azóta a vendégek bevállalósabbak. „Ákos divatba akarja hozni a belsőségeket – mondja. – És ahogy elkészítjük, abban van is egy olyan csavar, amivel vonzóvá tesszük. Például a pacal mellé adunk borjúlábat.” A Textúra a szalontüdőhöz kockára vágott, kalácsból készített szalvétagombócot ad, de nem mellé: összekeveri és kész. Kanalazható étel. Nem úgy, mint a libapastrami.

galéria Összes kép (4) megnézem Aki szereti a körömpörköltet, annak ízleni fog – a Gourmet Fesztiválon jártunk Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több +

Nem telt el két hét azóta, hogy hosszas riportot közöltünk, melyben a grill és a barbecue hazai nagyjai meséltek a füstölésről és a rácson sütésről. Stoller Márton most nem klasszikus barbecue-val készült a Gourmet-ra, az etyeki +52 csapata pastramit ad. Marhából és libából. Persze külön-külön.

A barbecue kicsit kilóg a nettó fine dining fesztiválból. „Este azért egy üveg pezsgő mellett összemosódik a két irány. Lehet, mi barbecue-ban tudunk valami olyat, amit ők amúgy nem – mondja Stoller, a libapastrami pedig ilyen módon pont ebbe a kategóriába sorolható, főleg hogy csak néhány hét kellett, hogy 900 kóstolóadagot összerakjanak. – A libamellet és a marhaszegyet több mint két hétre tettük erősen fűszerezett nedves pácba. Aztán szikkasztottuk egy kicsit, majd súlytól függően a húsok kaptak egy 8-10 órás meleg füstöt. Utána megint pihent a hús, és jött a vákuumzacskó meg a szuvid. És tessék, ez lett az.”

galéria Összes kép (9) megnézem Aki szereti a körömpörköltet, annak ízleni fog – a Gourmet Fesztiválon jártunk Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több + Fotó: Neményi Márton Még több +

A pastramihoz kovászolt, éretlen epret (színe zöld), kovászolt retket (a kovászolástól színét veszti) és kovászolt zöld spárgát adnak. Az eljárás nem a szokásos, ez laktofermentálás, 2-2,5 százalékos sóoldatban erjed a zöldség és a gyümölcs. A zöldség és a gyümölcs márpedig fontos, még szerencse, hogy a vegák, vegánok is egész nagy kört mehetnek a fesztiválon, előbbieknek persze könnyebb a dolga: belefér a kecskesajt, utóbbiaknak viszont nem, nekik ott van ez:

A fesztivál innen nézve a felsőbb társadalmi rétegek sajátja. Útjain sétálva úgy jönnek szemközt (lányokon, asszonyokon, urakon, férfiakon és fiúkon) a nagy divatházak márkajelzései, mint Milánó belvárosának kockakövén, az eltartott kisujj kötelező elem. A levegőben olyan szavak repkednek, mint a textúra, a szuvidálás, a minőségi alapanyag, olyan mondatok harsannak fel, mint az „ettél ott, hallod? az nagyon finom volt”, vagy hogy „ez a kacsamell nem volt elég rosé”, de ez a laikus sznobság a kakastaréj, a tüdő és a pastrami ízéből sem vesz el, ellenben hozzátesz a murihoz – ahonnan a két borospohár (vettük, vihető) még úgy is hazaér, ha a széldzseki zsebébe dugjuk, és eltekerünk vele. Biciklin.