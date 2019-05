Brutál gusztustalanul eszi a srác a nuggeteket, kiakadt a net

Mindenkinek megvannak a maga különös étkezési szokásai. Van, aki cukorral eszi a káposztás tésztát vagy sajttal a lecsót. És van Sameer Jafri, aki egy Facebook-poszt tanúsága szerint valami egészen mást csinál.

Sameer ugyanis fogja a McDonald’s-csirkefalatkákat, és

meghámozza.

„Ti is megpucoljátok őket?” – szól a posztja.

A képet eddig húszezren osztották meg, és közel tízezer komment érkezett hozzá. Sameer arról nem számolt be, hogy a tisztogatás után a bundát is megeszi-e. Egyébként némelyik kommentelő bevallotta, hogy már ő is járt el hasonlóan a falatkákkal.

(via Yahoo)