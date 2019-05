A legkisebbeket is várja a Gourmet Fesztivál

Az OTP Bank Gourmet Fesztivál egy igazi családi fesztivál, ahol kicsik és nagyok is megtalálják a maguk ízlésének valót. Míg apu és anyu végigkóstolhatja Magyarország legjobb ízeit, a gyerkőcök megtehetik az első lépéseket a konyhaművészet rejtelmeibe. Lesz Ínyencház főzőiskola, Kerek perec gasztronómiai játszótér és Babakonyha is. A gyerkőcöknek a belépés 14 év alatt ingyenes.

Aki egy csöppnyit is érdeklődik a sütés-főzés iránt, már kicsi gyerekként elkezdi magába szívni a konyhaművészet trükkjeit, fortélyait – általában – a családtól, néha viszont a legjobbaknak is kell egy kis profi segítség. A szentendrei Ínyencház főzőiskola csapatával most lesz lehetőség elmélyedni a különböző nemezetek „kenyereinek” és rávaló finom krémek készítésében. Ezután biztos, hogy mindenki saját maga fogja készíteni az uzsonnáját. A programra 6 éves kortól várják majd a kis kuktákat. A jelentkezés helyszíni regisztrációhoz kötött.

A kisebb lurkókat várja a Kerek perec gasztronómiai játszótér, ahol megismerhetik egy pincér, egy séf és egy cukrász mindennapjait. A Vidám étteremben megtanulhatják az apróságok, hogy mitől jó egy étlap, hogyan kell szépen megteríteni egy asztalt, és lehet segíteni a séfnek minél finomabb szendvicseket tervezni, és a friss árukat a megfelelő helyre pakolni.

A legfiatalabbakat pedig várja a Babakonyha, egy izgalmas játszóház, ahol minden a konyha és az ételek körül zajlik.