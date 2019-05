Nem csak az epret hazudhatják magyarnak a piacon

Mint arról már az nlc. is beszámolt, meglehetősen nyíltan, mások szeme láttára csomagolják át a Nagybani Piac néhány standján a spanyol vagy görög epret magyarnak. A 300 forintos importeperből simán lesz 1000, de akár 1800 forintos is kilónként, mire a fogyasztóhoz kerül, magyar eperként – mondta el egy termelő a 24.hu-nak, aki maga is tanúja volt az átcsomagolási gyakorlatnak.

Csizmadia György gyümölcstermelő, a FruitVeB volt alelnöke ma az Inforádiónak azt mondta, a görögdinnyével és a fehér paprikával is gyakran átverik a fogyasztókat.

Videók bizonyítják

Csizmadia számos termelővel tartja a kapcsolatot, és videókat is kapott a finoman szólva sem túl etikus gyakorlatról. „A görögdinnyével szokott előfordulni, hogy Görögországban már szezon vége van, nálunk éppen indul, és ilyenkor az olcsó áru a szabad áramlás miatt megjelenik Magyarországon.”

A zöldségeknél is van egy „tipikus termék”, a fehér paprika, ahol elég erős az árkülönbség, igaz, a magyarországi termelők védjegyeztetik a termékeiket – mutatott rá a termelő, aki szerint rajtaütésszerű ellenőrzésekkel lehetne visszaszorítani a csalást, ám ennek a gyakorlata emberhiány miatt nem jellemző, nem lehetséges.