Új zöldség kerülhet Magyarországra: így néz ki a dinnyeuborka

Már kapható Olaszországban a vadonatúj zöldség, amely a dinnye és az uborka keresztezéséből jött létre. A Meloncella di Lecce névre hallgató újdonságot a San Rocco szövetkezetben termesztik 60 hektáron, és ma már évi négyezer tonnát termelnek belőle.

Alakja az uborkára hasonlít, és két fajtája is van: az egyik csíkos héjú, a másik sárgászöld. Húsa roppanós, kissé fanyar, sajátos ízű. Könnyen emészthető, magas rosttartalmú, de kevés benne a nátrium. Cukorbetegek is fogyaszthatják, valamint a nátrium- és kalóriaszegény diétákba is beépíthető.

A különleges zöldséget elsősorban Pugliában termesztik, főleg Dél-Olaszországban forgalmazzák nagyobb mennyiségben. Most azonban a határon túl is megpróbálják bevezetni a dinnyeuborkát, így lehetséges, hogy hamarosan Magyarországon is találkozni fogunk vele.

(Magyar Mezőgazdaság)