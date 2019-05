A tökéletes hétvégi uzsonna: citromos, mandulás pite

A piték amúgy is tipikusan tízórais, piknikes finomságok, hiszen ha nem túl folyós tölteléket választunk, be tudjuk csomagolni, dobozolni és mehet a piknikkosárba. Igazán könnyen és kevés alapanyagból el tudjuk készíteni, ehhez képest pedig nagyon finom ízorgiára számíthatunk.

Tökéletes ízkombináció

A mandula és a citrom tökéletes ízkombináció, kiemelik egymás erősségeit. A recept pedig azok számára is könnyen értelmezhető és elkészíthető, akik nem annyira jártasak a sütemények készítésében. A tészta egy omlós pitealap, amire kerül mindig a krém, majd a gyümölcs, vagy a különféle magvak. A krém lehet angolkrém, ricottás, sajtkrémes, vagy csokis–mogyorókrémes is. De ugyanilyen változatos lehet az alakja is, hiszen készíthetjük kerek, hagyományos piteformában és tepsiben is, felkockázva tálalva.

Citromos-mandulás pite

Hozzávalók:

A tésztához:

2 tojás

10 g cukor

300 g liszt

150 g vaj

1 citrom

Mandulás krémhez:

2 tojás

130 g cukor

130 g vaj

130 g darált mandula

Sima krémhez:

3 tojássárgája

25 g keményítő

25 g liszt

5 dl tej

Elkészítés