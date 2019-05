A jó csokoládé olyan, mint a jó bor, időbe telik megismerni

A múltkoriban véletlenül tanúja voltam egy beszélgetésnek, amely egy kereskedő és egy cukrász között zajlott. Minőségi csokoládéktól és az áraktól indultak, majd elég hamar áttértek a minőségi bevonómasszákra – ami már önmagában elég értelmezhetetlen, hiszen normális körülmények között valami vagy minőségi, vagy bevonómassza.

Az egyik fél figyelmeztette is a másikat, hogy azért a csokoládé és a bevonómassza között van különbség, mire a másik közölte, hogy neki mindegy. Ez utóbbi volt a cukrász.

Még az is elképzelhető, hogy a szóban forgó szakember valóban azt gondolta, nincs számottevő különbség, hiszen még mindig el lehet végezni cukrásziskolát úgy, hogy a diákok a tanműhelyben nem találkoznak csokoládéval. Mint ahogy az is tény, hogy 2019-ben még viszonylag könnyen ki lehet vívni emberek elismerését akkor, ha egy cukrászdáról, süteményboltról kiderül, hogy valódi csokoládéval dolgozik.

A helyzet tehát nem rózsás, könnyen becsaphatnak – még ha nem teljesen szándékosan teszik is –, ha véletlenül az az ötletünk támadna, hogy éppen egy ilyen szakemberre bízzuk magunkat, de még inkább a tortánkat. Éppen ideje tehát, hogy ki-ki maga vegye kézbe a csokoládéval való ismerkedését, és lépéseket tegyen azért, hogy felismerje a jót.

A különbség nagyjából akkora, mint a kólás folyóital és a minőségi borok között. Aki ezt ismeri, annak megvan az élmény, amikor a borokban elkezdte megérezni a szépséget, és ma már elképzelni sem tudja, hogyan tudta elfogyasztani azt a jelentős mennyiségű, de enyhén szólva sem a legjobb minőségű folyadékot. Szóval megéri az odafigyelést.

A csokoládék közül most elsősorban az étcsokival foglalkozunk. A fehér csokoládé nem is nevezhető csokoládénak. A tejcsokiban pedig, a gyártók különböző ízesítési trükkjei ellenére, még mindig inkább az édes íz uralkodik, a valódi aromákat szinte lehetetlenség kiszűrni.

A tejcsoki tehát megmaradhat válságkezelésre, ha azonban élvezkedni akartok, kezdjétek el az ismerkedést az étcsokoládékkal!

Kezdetnek muszáj pár számot megjegyezni. A magyar szabályozások kissé megengedőbbek a szigorú külföldi előírásoknál, így itthon könnyen belefuthatunk olyan termékekbe, amelyeket nem mindenhol lehetne csokoládénak nevezni.

Az étcsokoládé ugyanis nem tartalmaz mást, mint kakaómasszát, kakaóvajat, cukrot és természetes vaníliát. A kakaótartalma minimum 60 százalék. Ezen kívül maximum valamilyen emulgeálószer szerepelhet az összetevők között, ez többnyire szója- vagy napraforgó-lecitin.

A magyar előírások ezzel szemben mindössze 35 százalék kakaó-szárazanyag tartalmat írnak elő – ebből legalább 18 százalék a kakaóvaj és legalább 14 százalék a zsírmentes kakaó-szárazanyag –, és bizonyos százalékban megengedett összetevőnek számítanak a növényi zsiradékok is.

Ha tehát tudatos csokoládéfogyasztókká szeretnétek válni, kezdjétek az összetevők böngészésével! Elég hamar ki fog derülni, hogy a nagyobb boltokban alig találni étcsokoládét, első körben tehát zárjátok ki mindazokat, amik a fentebb felsorolt négy összetevőn kívül mást is tartalmaz. A cukortól ne ijedjetek meg, 70 százalék kakaó-szárazanyag tartalom fölött ez már elenyésző mennyiség, amúgy meg

minőségi étcsokit az ember nem zabál, hanem kóstolgat, ami minőségi különbséget is jelent, és az elfogyasztott mennyiségre is kihat.

Vásároljátok meg az összeset, amit csak az üzletben találtok, de legalábbis a szimpatikusabbakat, és felejtsétek el, hogy az étcsoki csak keserű lehet. Kezdjétek el érezni az ízeket! Merjetek bízni az ízlelőbimbóitokban, és elég hamar ki fog derülni, hogy mennyiféle ízt és aromát lehet felfedezni a csokoládékban.

Természetesen a jók között is lehet olyan, amelynek furcsa mellékíze van, túlzottan savanyú, édes, esetleg semleges. Ezeket a márkákat nyugodtan el lehet felejteni, szerencsére itthon is elég nagy ahhoz a választék, hogy előbb-utóbb mindenki megtalálja a kedvencét.

Ha már megismerkedtetek az áruházak kínálatával, érdemes továbblépni, és megkeresni azokat az édességboltokat, ahol csak, vagy szinte csak csokoládék forgalmazásával, esetleg készítésével foglalkoznak. Bátran beszélgessetek a kereskedőkkel, forgalmazókkal. Tőlük sokat megtudhattok a csokoládék származási helyéről, a dűlőszelektált kakaóbabokról, a termesztőkről. Egyre többen vannak, akik csak olyan csokoládét forgalmaznak, amelynek a termővidékén jártak, készítőit ismerik.

És ha már itt tartotok, figyeljetek arra is, hogy ha sütéshez, főzéshez kerestek csokoládét, szintén a minőségit válasszátok.

Ahogy borból is csak olyannal főzünk, amit szívesen meg is iszunk, úgy a csokoládék közül is azokat keressétek, amiket magukban is szerettek.