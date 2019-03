Bepillanthattunk a Nosalty konyhájának tikos világába

Milliók nézik a receptvideóit, mégsem tudjuk, ki is lehet ő, hiszen mindig csak a két kezét láttuk – eddig. Felkerestük a Nosalty konyháját, hogy megmutathassuk nektek, kik és hogyan is készítik ezeket a videókat. Meg persze azért is, hogy együnk egy isteni labancpecsenyét.