Ínycsiklandó csokis muffin tojás nélkül

A muffin világszerte ismert és igencsak népszerű sütemény, hiszen könnyen és gyorsan elkészíthető. Nagyon sokféle alapanyagból össze lehet hozni: csokoládéval, friss, vagy szárított gyümölcsökkel, édesen és sósan, uzsonnára, vagy baráti összejövetelre.

A muffin tojás nélkül

A muffin alapreceptje szinte minden esetben tartalmaz tojást és tejet is. Az ételallergiásoknak és mindenkinek jó hír, hogy a tej és tojás nélkül is simán lehet muffint készíteni, ami így levegősebb és sokkal könnyebben emészthető.

Ez a tojásmentes muffint most kakaóval tesszük még finomabbá, és a gyerekek számára is vonzóvá. Feldobhatjuk gyümölcsökkel, almával, körtével és bármivel, ami szerintünk illik a csokis muffinhoz.

Muffineredet

1703-ban egy angol receptben említették első alkalommal a muffint, “moofin”-ként. A franciák is szeretnék magukénak tudni, hiszen a “mouflet” kenyeret jelent, de a németek “muffen”-je is versenyben van, mint apró süti. A lényeg az, hogy a mostanra kiforrott muffin isteni finom és ezerféleképpen variálható, ráadásul különösebb cukrászati előképzettség nélkül is elkészíthető.

Tojásmentes csokis muffin hozzávalók:

125 g natúr joghurt

80 ml tej

30 vaj

1 cs vaníliás cukor

150 g liszt

25 g keserű kakaópor

100 g cukor

1 cs sütőpor

Elkészítés: