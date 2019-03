A tökéletes vacsora elegáns és gyors: joghurtos-lazacos rizottó

Ez a rizottó akár egy kettesben eltöltött, romantikus vacsora kezdete is lehet, vagy barátokkal beszélgetős estéé. Ráadásul a rizottó frissen elkészítve az igazi, így nyugodtan vonjuk be a főzésbe vacsorapartnerünket is.

A tökéletes rizottó

Az olaszok szerint, ők meg csak tudják, a tökéletes rizottó törődést, odafigyelést igényel. Ezért már az alapanyagokat válogassuk akkurátusan össze. A legjobb ha hosszú szemű rizottórizst (carnaroli) használunk, ez ugyanis önmagában kissé édeskés ízű, és főzés közben sem esik szét. Szépen felveszi a krémes folyadékot, éppen ezért illik hozzá a joghurtos szósz.

Joghurtos-lazacos rizottó, hozzávalók:

35 dkg carnaroli rizs

1 fej hagyma

5 dl zöldségalaplé

1 közepes burgonya

4 dkg vaj

1 dl fehérbor

25 dkg lazac

3 ek. görög joghurt

só

őrölt fekete bors

Elkészítés