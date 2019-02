4 érv, hogy megkóstold a japánok kedvelt gyümölcsét, a juzut

A citrusfélék az egész világon kedveltek: citrom, narancs, mandarin és lime szinte minden zöldségesnél kapható. A juzu nálunk persze még különlegességnek számít, de lehet, hogy hamarosan itthon is keresett gyümölcs lesz.

Juzu, a gasztromindenes

Formára a juzu nagyjából a citrom és a mandarin keverékének tűnik, és lehet sárga vagy zöld is, míg íze a savanykás grapefruitra vagy a pomelóra emlékeztet, illata pedig sokkal intenzívebb az általunk ismert citrusokénál. Rendszeres fogyasztásával számos betegség megelőzhető vagy legalábbis gyorsabban leküzdhető, így például az influenza is.

A juzu Kínából, mégis Japában termesztik a legnagyobb mennyiségben. Európába egy francia séf, Jerome Banctel révén került. Ízesítenek vele különféle hal- és húsételeket, de a desszerteknek is különleges aromát tud kölcsönözni, és fontos hozzávalója Japánban a salátaönteteknek is.

Valódi C-vitamin-raktár

Mint az összes citrusféle, a juzu is gazdag C-vitaminban, sőt a narancshoz képest dupla annyi C-vitamint rejt, ezért kifejezetten ajánlott a meghűléses, influenzás időszakban – állítólag már a régi japán harcosok is a juzu levével turbózták szervezetüket, vitalizálták megfáradt fizikumukat. Emellett a bőrápolásban is segítségünkre lehet, hiszen a C-vitamin szükséges a kollagénképződéshez, a kollagén pedig fontos szerepet játszik a bőr, a fogíny, a csontok és a fogak egészségének fenntartásában.

Az egésznek a tetejébe pedig ez a gyümölcs még természetes nyugtató is – nem véletlen, hogy jó néhány wellnessközpontban használnak juzuolajos párologtatót vagy fürdőt, illetve masszázsolajat. Próbáljuk ki otthon is, a relaxhatás garantált!