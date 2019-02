A Buddha-tál az új macaron

Aki követi a közösségi portálokon a gasztroguruk posztjait, tudja, hogy a legtöbb oldalon időnként előtérbe kerülnek az egészséges, tápláló ételek is, bármilyen is az adott blog fő profilja. Ilyen trendi étel a Buddha-tál is, ami nemcsak a fotókon mutat jól, hanem szuperül variálható is.