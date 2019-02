Torkos Csütörtök 2019: étteremben vagy otthon?

A torkos csütörtök a farsangi időszak jeles napja volt, és a magyar népszokások fontos része, ami mára kissé új értelmet nyert. Lényege a régi időkben az volt, hogy a húsvéti előtti nagyböjt közeledtével még egy utolsó alkalommal zsírban gazdag, laktató ételek fogyasszunk, de ez mára már nagyon átértékelődött.

Torkos csütörtök, mikor is?

A keresztény kultúrkörben és az ennek hagyományait betartó országokban (így Olaszországban, Lengyelországban) a torkos csütörtök a hamvazószerda előtti csütörtök, míg nálunk a rendszerváltást követő újjáéledés után a hamvazószerdát követő napot „nevezték ki” torkos csütörtöknek.

Mostanra nálunk egy gasztronómiai marketingkezdeményezésnek köszönhetően inkább egy éttermekben eltöltött fesztiválnak tűnik a torkos csütörtök, amit a finomságokra kiéhezett közönség nagy lelkesedéssel üdvözölt, ilyenkor ugyanis – bár az egész országra kiterjedő, egységes szervezésről nem tudunk – az éttermek kedvezményes áron kínálják ételeiket, ezzel csalogatva be az érdeklődőket. A Torkos Csütörtök a legtöbb helyen természetesen már nem is csak egy napra korlátozódik, hanem legkevesebb egy hétig tart, akár február 28-tól március 7-ig. Sőt vannak éttermek, ahol a böjti időszakba is átcsúszik a torkos csütörtöki akció.

A Balatonnál lesz Torkos Csütörtök?

2017-ben a Balatontipp.hu szervezésében rendeztek Torkos Csütörtököt a csatlakozó balatoni vendéglátós helyek. Az idei egységes fellépés a jelentkezők számától függ, amire még mindig várják a jelentkezőket:

„Az akcióba azok az üzletek kapcsolódhatnak be, amelyek vállalják, hogy 2019. március 7-én a teljes nyitvatartási idejük alatt minimum egyharmados (33 százalékos) kedvezményt biztosítanak legalább az ételek árából. Amennyiben az üzlet az ebédeltetést kivonná az akcióból, akkor legkésőbb 15 órától a zárásig minimum 50% kedvezményt kell biztosítania legalább az ételek árából.”

Otthon persze a családdal és a barátokkal simán megszervezhetjük az ínyenc vacsorát torkos csütörtökre.