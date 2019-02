Miért is olyan csodaszámba menő étel a zab?

Nálunk is egyre többen választják és iktatják be étrendjükbe a zab valamely formáját, az egészségtelen édes péksütemények, vagy cukrozott reggeliző pelyhek helyett. A zabpehely, a zabkorpa és a zabliszt is szinte már minden üzletben kapható, így könnyedén beszerezhetjük mi is.

Zabliszt

Ahol eddig fehér búzalisztet használtunk, ott most próbáljuk ki bátran a búzalisztet. Fehérjében és rostban gazdag, szénhidráttartalma pedig elég lassan szívódik fel, így cukorbetegek és inzulinreisztenciában szenvedők is fogyaszthatják. A zab legnagyobb előnye pedig, hogy béta-glükánt tartalmaz, ami elősegíti a normál bélműködést, lassítja a cukor felszívódását, és csökkenti a koleszterinszintet.

Zabpehely

A millióféleképpen variálható készen kapható müzlik alapanyaga. De elkészíthetjük magunknak is saját zabpelyhes reggelinket, tejjel, vízzel zabkásának, vagy natúr joghurttal bekeverve. Ha gyümölccsel egészítjük ki, akkor elkészítettük a “bajnokok reggelijét”. Sportolás előtt 3 órával elfogyasztott zabkása ugyanis fokozza az erőnlétet, hatására gyorsabban ég a zsír és az izomfejlődéshez is hozzájárul. A zabpelyhet használhatjuk még sütemények tésztájába keverve is.