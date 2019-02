Így tudod könnyedén meghámozni az avokádót

Az avokádó már nemcsak a különleges éttermek felhozatalát gazdagítja, hanem a hétköznapok részese lett. Főleg az egészségtudatos háztartásokban, konyhákban használják előszeretettel. Szuper lehet reggelire pirítóssal vagy gyümölcsös zabkásával. Ebédre felturbózhatjuk a csirke köretét avokádóval, de ha vegán csokikrémet szeretnénk, akkor is bátran forduljunk az avokádóhoz.

Avokádó ki mit tud

Mexikóból és Közép-Amerikából származó növény, amelynek a gyümölcsét fogyasztjuk.

Az érett avokádó héja zöldesfekete.

Telítetlen (tehát jó) zsírsavakban gazdag.

Tartalmaz A-, E-, B- és C-vitamint, káliumot, foszfort, kalciumot, magnéziumot, vasat és nátriumot is.

Kitűnő antioxidáns, jó hatással van a szív- és érrendszerre.

Csökkenti a koleszterinszintet.

Magas olajtartalmának köszönhetően ekcémás bőrre alkalmazható.

Ha élénkzölden vásároljuk, hagyjuk még szobahőmérsékleten állni, hogy érett legyen. Ilyenkor egész feketés lesz a héja, és megtapogatva vajpuhaságú.

Megpucolva gyorsan fogyasszuk, mert könnyedén megbarnul.

Avokádó gyors előkészítése

Ahhoz tehát, hogy minél könnyebben hozzájussunk, várjuk meg, míg tökéletesen érett lesz. Hosszanti irányba vágjuk körbe, egészen a magig behatolva. A két fél avokádót válasszuk le a magjáról. A magot a kés segítségével távolítsuk el. Az avokádó húsát egyszerűen kanalazzuk ki a héjából.

Avokádó hámozása videón:

How to Remove the Pit from an Avocado - CHOW Tip

Így készül a népszerű avokádókrém, a guacamole:

How to Make Fresh Homemade Guacamole - Easy Guacamole Recipe

Isteni vegán csokikrém avokádóval: