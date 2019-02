Ha kínoz a takonykór, nézz be a kamrába orvosságért!

Mivel ez egy gasztro rovat, a témát talán szerencsésebb lett volna úgy megfognom, hogy „mit egyél, ha náthás vagy”, de aki volt már taknyos vagy influenzás életében, az jól tudja, hogy az utolsó dolog, amire gondolni tud, az az evés.

Éppen dübörög a szezon, és jön még a tavasz is, amit ilyenkor annyira várunk már, és csak a rügyező fákra, a sárguló nárciszokra és a virágba boruló gyümölcsfákra meg a ragyogó kék égre gondolunk, arra nem, hogy az áprilisi langyos szélben ugyanúgy meg lehet fázni, mint télen, elég levenni a sapkát vagy neglizsében kiszaladni a kerítéshez az ajánlott küldeményért. Szóval, még nincs vége.

Hogy a meghűlés napjait a magzatpózban nyöszörgésen túl még hogy lehet túlélni, arra sok és jó módszer van, és rengeteg alapanyag a konyhából, kamrából. Szentölt vízé’ ne küldjetek senkit és hajmát se szoríjjon senki a hóna alá, de az alábbiakat nyugodtan próbáljátok ki.

A böngésződ nem támogatja a video tag-et! GIF

A víz

Amit mindenki tud fejből – azon kívül, hogy minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt… –, az, hogy meghűlés, nátha esetén sok folyadékot kell fogyasztani. Pontosan ez az, amit úgy általában senki nem tart be, vagyis igen, főzünk egy nagy fazék ovisteját, telerakjuk mézzel meg citromlével, aztán a harmadik bögre után már hányingerünk van a gondolatától is.

Sok folyadékra azért van szükség, hogy oldjuk a nyákot, erre a víz a legalkalmasabb. Ezen kívül így megvédhetjük a nyálkahártyát a kiszáradástól. Az elvékonyodott, kiszáradt nyálkahártya igazi kalandpark a vírusok és a baktériumok számára, könnyen alakulhat ki gyulladás, legyen szó a torkunkról, a mandulákról vagy az orr- és homloküregről.

A víz fontos a párásítás miatt is. Ha nincs otthon párásító készülék, arra pedig erőnk nincs, hogy a ruhaszárítóra nyirkos törölközőket, lepedőket tegyünk, és cserélgessük őket, lassan, gyöngyöztetve forraljunk egy nagy fazékban vizet. A száraz levegőjű helyiségek lassan, de biztosan kiaszalnak minket, erre a fűtési szezonban nagyobb esélyünk van, mint bármikor. 50-60%-os páratartalom az ideális, számos bajt megelőzhetünk, a száraz, ugató köhögéstől a bőr kiszáradásáig.

Megint csak víz kell a gőzöléshez, ami méltatlanul mellőzött és elfeledett gyógymód. Persze ma már vannak mindenféle lámpák, tudom jól, de a gőzölés hihetetlenül gyógyító hatású. A felforrt vízbe szórhatunk kamillavirágzatot, hársfavirágzatot, lándzsás útifüvet, kakukkfüvet, mehet bele pár csepp illóolaj. Napi kétszer tíz-tizenöt perces gőzölés többet ér, mint bármilyen forró italpor. Jó, hát ettől összeáll a hajunk meg minden, de úgysincs erőnk lezuhanyozni, úgyhogy tökmindegy.

via GIPHY

A só

A sós oldatok kiválóan lazítják a felgyülemlett váladékot és mivel kivonják a vizet, a duzzadt nyálkahártyának is megkönnyebbülést jelentenek. Napi három-négy alkalommal gargalizáljunk: egy bögrényi vízbe tegyünk fél teáskanál sót, keverjük el.

A tengeri sós orrcseppek és orrsprayk is nagyon hatásosak, ezen kívül kapható az orrjárat átöblítésére szolgáló kis butykos is, előre csomagolt tengeri sós tasakokkal (orr-irrigátor), amit a gyerekek is nagyon hamar megtanulnak használni. Nem mondom, hogy a kedvenc elfoglaltságuk lesz, de amióta nekünk van, sokkal enyhébb lefolyásúak a megfázások. Nem csak megfázás alatt, de megelőzésre is nagyon jó az orröblítés, és az allergia tüneteit is enyhíti.

A só jó gyógyszer a fülre is. A felmelegített sót tegyük tasakba, bugyoláljuk be egy konyharuhába és melegítsük vele a fület. Homloküreg-gyulladásnál is hatásos, annak is nagyon jót tesz a meleg. (Figyelem, külső hallójárat-gyulladás esetén, amit szoktak uszoda- vagy strandbetegségnek is hívni, tilos a fül melegítése!)

Megfázásos betegségek alatt vegyünk sós lábfürdőt. Ez is a népi gyógyászatból maradt ránk, ideje feleleveníteni: egy lavór vízbe tegyünk négy-öt evőkanál tengeri sót, keverjük el és 20-30 percig áztassuk a lábunkat a meleg, sós vízben. Van, aki úgy csinálja, hogy a langyos vízhez önti fokozatosan a meleg vizet, végül hideg vizes leöntéssel fejezi be a fürdőt. Bárhogy csináljátok, nagyon hatásos és segít.

A disznózsír

Bizony, a disznózsír is lehet orvosság! A disznózsíros borogatást akkor alkalmazzuk, ha köhögünk, de a váladék nem tud felszakadni. Kenjük be vele a beteg mellkasát, hátát, ezt követően tekerjük be folpackkal, majd egy könnyű textillel és feküdjünk így le aludni. Reggelre felszakad a hurutos váladék. Ha mégsem, másnap ismételjük meg. Aki most fújozott, annak elárulom, hogy a körömvirág kenőcs is disznózsírral készül, szóval úgy vegyék le legközelebb a drogéria polcáról.

via GIPHY

A fokhagyma

A fokhagyma megelőzésre is jó. Még nem késő mézes fokhagymát csinálni. A megpucolt, összenyomott (össze is lehet zúzni vagy lereszelni) fokhagymagerezdeket tegyük tiszta üvegbe, öntsük fel mézzel és hagyjuk néhány napig érni. Naponta egy kávéskanállal együnk belőle. Aki bírja, tehet bele néhány szem borsot vagy akár egy macskapöcse paprikát is. Sokakat visszatart a fokhagyma miatt bűzölgés, higgyétek el, egy kiadós megfázás esetén nem oszt, nem szoroz, büdösek vagyunk így is, úgy is, ráadásul a fokhagyma így sokkal hatásosabb, mint a bűzmentesített, zselékapszulás változat, akárhány milligrammot írnak is rá.

A vöröshagyma

A vöröshagyma héjából köhögés elleni teát készíthetünk. Több iskola létezik, van, aki lebontja a vörös héjat, van, aki cukrot karamellizál, és azután teszi bele a hagymát, én a mindent bele halmaz tagja vagyok és nem cukrozom. Az én hagymateám tehát így készül: két fej vöröshagymát a héjával együtt felszeletelek, felöntöm vízzel és lassan felforralom. Egy-két percig főzöm, aztán leszűröm, és hagyom kihűlni. Mikor szoba-hőmérsékletűre hűlt, bögrébe öntöm, és elkeverek benne egy teáskanál akácmézet. Gyerekek is ihatják!

Valami csípős

Ha ne adj’ Isten már tudunk enni, együnk valami csípőset. Oldja a nyákot, segít felszabadítani a légutakat, így elkerülhető a lerakódás és a különböző szövődmények (orrüreg- és homloküreg-gyulladás) kialakulása.

És amit mindenki tud: a húsleves

Azt hiszem, egy jó erős, forró húsleves mindenre gyógyszer. Talán a szerelmi bánatra nem, de arról most, Valentin-nap környékén ne is beszéljünk. A húsleves nemcsak gyógyszer, hanem törődés is, és nincs annál jobb, mint amikor valaki a betegség alatt gondoskodik rólunk. Ha van, aki főzzön nektek húslevest, amikor betegek vagytok, még a nátha is kibírható. Receptet hozzá itt találtok.

Ne feledjétek, a meghűlés, megfázás és az influenza két különböző betegség. A megfázás lassan alakul ki, és bár attól is úgy érezzük, majd’ meghalunk, nem jár izomfájdalommal, magas lázzal, elesettséggel. Ha hirtelen kialakuló, a megfázásnál jóval erősebb tüneteket észleltek magatokon, forduljatok orvoshoz, és ne próbáljátok magatokat házi praktikákkal gyógyítani.