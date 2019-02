Mert fánkból sohasem elég: ime az elegáns eclair

A fánk nem csak a farsangi időszaké, szerencsére bármikor elkészíthetjük, persze hagyományosan Magyarországon a farsangi mulatságból nem maradhat el a szalagos, vagy a csöröge fánk. A franciák legmenőbb fánkját az eclairt azonban már a legtöbb cukrászdában nálunk is lehet kapni.

Eclair a francia hagyomány része

Az eclair fánk csak nálunk számít különlegességnek, a franciáknál szinte a mindennapok része, pont mint a makaron. Látványos, színes, és őrülten finom. Az alapja az az égetett tészta, amit mi is készítünk a képviselőfánkhoz. Lássuk miben rejlik az eclair titka.

Tejszínhabos-csokis eclair fánk

A tésztához:

8 dkg vaj

1,5 dl hideg víz

10 dkg liszt

4 tojás

1 tk. cukor

1 csipet só

A töltelékhez:

2 dl habtejszín

2 ek. cukor

Csokimázhoz:

10 dkg csokoládé

0,5 dl víz

1 dkg vaj

Elkészítés:

A vajat a cukorral, a sóval és a vízzel kevergetve összeforraljuk. Ha felforrt, hozzáadjuk a lisztet és folyamatosan kevergetjük egy fakanállal, míg el nem válik az edény falától. Ha összeállt egy masszává zárjuk el alatta a tűzhelyet. A tojásokat egyenként keverjük bele a tésztába alaposan robotgéppel. Akkor lesz kész, ha a tészta szinte felcsavarodik a habverőre. Ha kissé kihűlt, egy sütőpapírral bélelt tepsire, habzsákból csíkokat nyomunk egymástól távol. Hagyjuk pihenni a kinyomott tésztát, a sütőt pedig 200 fokra előmelegítjük. Betesszük a sütőbe és 30-35 percig sütjük. Ha kész hagyjuk kihűlni és hosszában felvágjuk őket. A feldarabolt csokit a vízzel vízgőz fölött megolvasztjuk A hideg tejszínt felverjük, belekeverjük a cukrot és a fánk alsó részébe töltjük. A fánktészta felső részére olvasztott csokit csorgatunk.

És kedvenc Instagram-oldalunk telis-tele eclair fánkkal és trendi lábbelikkel:

The sun is out today and that's a great opportunity to go visit @parkhyattparis headed by chef @jimmy_mornet to try his "Eclair caramel au beurre salé" made with a base of pâte à choux, caramel and salted butter cream, caramel fondant, caramel opaline and caramel fudge cubes. Shoes by @arama_shoes 6,912 Likes, 47 Comments - @desserted_in_paris on Instagram: "The sun is out today and that's a great opportunity to go visit @parkhyattparis headed by chef..."

Well it's fig season! I'm surrounded with figs and I love it! Just like in this eclair by @fauchon_paris headed by chef @francoisdaubinet and their "fig tree leaf eclair" made with a fig leaf cream, fig compote and covered by fig fondant. Shoes by @slack_shoemakers 14.2k Likes, 117 Comments - @desserted_in_paris on Instagram: "Well it's fig season! I'm surrounded with figs and I love it! Just like in this eclair by..."

Good morning "eclair pêche verveine" over at @fauchon_paris headed by chef @francoisdaubinet this pink treat is made with a base of pâte à choux, verbena panna cotta cream, peach compote and peach fondant. And it is as fresh tasting as it sounds! Shoes by @georgeetgeorges 10.6k Likes, 72 Comments - @desserted_in_paris on Instagram: "Good morning "eclair pêche verveine" over at @fauchon_paris headed by chef @francoisdaubinet this..."