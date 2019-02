A laktózmentes sajttorta feldobja a napodat

Hacsak a laktóz-intolerancia tartott eddig vissza kedvenc sütidtől, az amerikai sajttortától, akkor jó hírünk van: simán elkészítheted laktózmentes változatban is. A legtöbb boltban ugyanis szerencsére már megtalálhatók a laktózmentes élelmiszerek is (vaj, tej, tejszín), de a tejet helyettesítheted növényi, gabona italokkal is, melyek szintén laktózmentesek, amiből mindenki kedve szerint válogathat (mandula-, kókusz-, rizs- vagy szójatej). Ennél a szuper gyümölcsös sajttortánál is laktózmentes termékeket használunk.

Laktózmentes sajttorta

Hozzávalók:

20 dkg összetört zabkeksz

3 ek. olvasztott vaj (laktózmentes)

¼ csésze liszt

22 dkg laktózmentes krémsajt

2 dl laktózmentes tejföl

2 dl laktózmentes tej

4 tojás

1 és ½ csésze barna cukor

1 rúd vanília kikapart magja

Elkészítés: