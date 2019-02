Hétvégi bandázásokhoz: villámsütik a gyerekeknek

Amikor a hétvégén átjön játszani a gyerek barátja, nos, annak külön protokollja van. Először is a gyerek izgatottan és aktívan vár egész nap, de annyira azért nem, hogy rendet is rakjon a szobájában. A megbeszélthez képest pár perc késéssel megérkeznek a vendégek. A szülő betolja az ajtón a porontyát, három szóban megbeszélitek, mikor jön érte, majd búcsút int. Mire ezzel végeztek, a vendéggyerek már ledobott cipőt-sapkát-kabátot, és a kezében gumicukrot vagy csokit lóbálva, eltűnik a tiéddel együtt a gyerekszobában.

Ez a magával hozott cukorlöket szerencsés esetben eltart bennük fél órán át is, tehát nagyjából ennyi időd van, hogy kifundáld, mi legyen az uzsonna, mivel tömd be azt a tátongó ürességet, ami hamarosan a gyomruk helyén jelentkezik, és hangosan ételt követelve manifesztálódik.

Valójában pontosan tisztában vagy vele, hogy azok ott, akik most a gyerekszobában röhögve püfölik egymást (jó esetben. Rossz esetben meg ülnek egymás mellett, és valami kijelzőt bámulnak), hamarosan enni kérnek majd. Ugyanakkor, a gyerekhaver érkezésére az ember nem készül (hogyisne!), hanem villámgyorsan összedob valamit. Hogy mit? Hát ebben fogunk most segíteni. Felejtsd el a barna nádcukrot, az avokádós chiamagot meg a mákolajat: cukrot, lisztet, tojást és hasonlókat fogunk használni, vagyis csupa olyan hozzávalót, ami egyébként is van otthon. Gyerekeket etetsz ugyanis, nem a helyi fitneszszakkört.

Gofri

A legkézenfekvőbb uzsonna gyerekeknek a gofri. Ha van gofrisütőd, az nagyon jó, mert pár perc alatt össze is tudod dobni az elemózsiát. Ha nincs, az sem baj, mert serpenyőben is ki lehet sütni, mint az amerikai palacsintát, csak akkor ott kell állni mellette. Még mindig jobb, mint a sima palacsinta, mert abból fejenként vagy ötöt kell számítani, ebből meg elég lesz kettő is.

Hozzávalók 5 darab gofrihoz:

5 dkg olvasztott vaj (vagy olaj, vagy margarin)

4 dkg porcukor (kis része lehet vaníliás porcukor is, rosszat nem tesz vele)

1 tojás

10 dkg liszt

1 kk. sütőpor

1 dl tej

Bekapcsoljuk a gofrisütőt. A hozzávalókat, nagyjából ebben a sorrendben, beledobáljuk a botmixer csőrös edényébe, vagy egy befőttesüvegbe. Botmixerrel vagy kézi habverővel jól összekeverjük, majd egyenesen az üvegből belecsorgatjuk a sütőbe a tésztát, és készre sütjük.

Adhatunk hozzá lekvárt, nutellát, kakaóport, tejszínhabot, de gyümölcsjoghurttal vagy pudinggal is nagyon finom. Meg kakaóval.

Ha van otthon valamiféle gyümölcs, akkor gyakorlatilag nincs előttünk akadály. Ebben az esetben gyümölcsnek számít az is, ami a fagyasztóban lakik, még csak kiolvasztani sem kell, és a befőtt is simán beválik. Nyugalom, ezek is összedobhatók öt perc alatt, és gyorsan megsülnek.

Kevert süti

Hozzávalók:

2 tojás

1 bögre (2,5 dl) cukor

2 bögre liszt

1 dl étolaj

2 dl tej

1 zacskó sütőpor

2 marék gyümölcs vagy csoki, de lekvárból is helyezhetünk rá kis fészkeket, azzal is finom lesz.

Kevert süti. (Fotó: Belső Olga)

A tojást és a cukrot felhabosítjuk, hozzákeverjük a többi hozzávalót. A kész masszát kizsírozott tepsibe töltjük. A tetejére szórjuk a gyümölcsöt vagy a csokidarabokat, vagy kiskanállal random lekvárhalmokat rakunk rá. Betoljuk a sütőbe, és 180 fokon, tűpróbáig sütjük. 20 perc alatt nekem kész szokott lenni, de minden sütő más. Közben szépen felemelkedik massza, a gyümölcs pedig kicsit besüpped. Szeletelés előtt várunk vele kicsit, majd ámulva nézzük, ahogy az egyiket a másik után tüntetik el magukban a gyerekek.

Clafoutis vagy tejpite

Jó, tudom, a clafoutis csak fekete cseresznyéből készülhet, de ne legyünk olyan szigorúak, nem valószínű, hogy a Bocuse d’Or zsűrije hirtelen megjelenne az otthonunkban. Vagy hívjad tejpitének, ha így jobban tetszik.

Hozzávalók:

13 dkg liszt

10 dkg cukor

3 tojás

3 deci tej

1 csipet só

50 dkg gyümölcs (vagy ahogy sikerül), legjobb hozzá a cseresznye, de más bogyó is megteszi.

Felmelegítjük a sütőt 180 fokra, közben a hozzávalókból készítünk egy sűrűbb palacsintatésztát. Mármint olyan palacsintatésztát, ami nem lisztből és vízből áll, hanem van benne anyag. Az eljárás a következő: egy tálban összekeverjük a száraz hozzávalókat, ráütjük a tojásokat, majd a tejet lassan hozzácsorgatva, habverővel simára keverjük, semmi ördöngösség.

Kivajazunk egy kerek pitetálat (vagy ami van otthon, ne izgulj, a gyerekek nem a látványra mennek, kivéve, ha tejszínhabról és szórócukorról van szó), az aljára szórjuk a gyümölcsöt, ami van otthon, és ráöntjük a masszát. 200 fokos sütőben tűpróbáig sütjük. Ha a teteje túl hamar barnulni kezd, dobjunk rá egy sütőpapírt.

Crumble vagy morzsasüti

Szintén a gyümölcsös édességek családjába tartozik, méghozzá a plebejus ágból, ami nem követel különösebb konyhai jártasságot, sem türelmet, de még időt vagy extra hozzávalókat sem.

Hozzávalók:

50 dkg lédús gyümölcs. Lehet vegyesen is, sőt, lecsöpögtetett befőtt, vagy mélyhűtött bogyók is jöhetnek. Szerintem szamócával és fahéjas szilvával a legfinomabb.

10 dkg vaj

10 dkg cukor

30 dkg liszt (aminek a felét lecserélhetjük teljes kiőrlésűre, vagy zabpehely alapú müzlire. Annál finomabb lesz, ha van benne aszalt gyümölcs és diófélék is)

1 csipet só

Bekapcsoljuk a sütőt 180 fokra. A szárazakat összekeverjük, majd összemorzsoljuk a vajjal. Egy tepsit kivajazunk (zsírozunk), az alján elterítjük a gyümölcsöket, rászórjuk a morzsát, és betoljuk a sütőbe. Akkor jó, amikor az oldalán felbugyog a gyümölcs leve, a teteje pedig barnulni kezd.

Tálaláskor szét fog esni, de nem baj, legalább nem szaladnak el vele, hanem az asztalnál ülve fogják megenni. Ha szerencsénk van.

Csokis süti

Amihez nem kell csoki, csak kakaópor, viszont elképesztően finom. Alighanem az ecet miatt, akármilyen furcsa is legyen ez elsőre.

Hozzávalók:

15 dkg cukor

1 ek. vaníliás porcukor (vagy vaníliás cukor, ha minden kötél szakad)

2 púpozott ek. keserű kakaópor

6 ek. olaj

3 ek. 10%-os ecet

2,5 dl víz

25 dkg liszt

1 csomag sütőpor

1 csipet só

Ezzel a tésztával sem kell sokat bíbelődni. Bekapcsoljuk a sütőt 180 fokra. Egy tálban először elkeverjük az első három hozzávalót, aztán hozzáadjuk a következő három hozzávalót. Egy másik tálban pedig összekeverjük az utolsó három hozzávalót, majd összedolgozzuk a másik tál tartalmával.

Kivajazott, -lisztezett tepsibe töltjük, és betoljuk a sütőbe, tűpróbáig sütjük. Ha akarsz, szórhatsz ebbe is gyümölcsöket, de ezt direkt azoknak a gyerekeknek szoktam készíteni, akik éppen a gyümölcsmentes korszakukat élik. Majd elmúlik.

A szeánsz végén, a megbeszélt időpontban pedig megérkezik a gyermekéért a szülője, akit rituálisan beinvitálunk és leültetünk. A sütemény direkt e célra mentett maradékával megkínáljuk, és besöpörjük tőle a Szuper Háziasszony és Vendéglátó emlékérmet, majd kérésére átküldjük neki a receptet. Társalgunk még vagy egy órát, a gyerekek addig úgysem kerülnek elő, de hát minek is kerülnének, az energiájuk most már bármeddig kitart.