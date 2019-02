Egekben a vöröshagyma ára

Rohamosan drágul a vöröshagyma. Egy kilóért átlagosan most 360 forintot kérnek az eladók, de húsvétra az ára akár 400-450 forintra is emelkedhet – számolt be a Tények.

Sok helyen már most is üresek a ládák és nem lehet kapni magyar vöröshagymát a tavalyi szárazság és a kevés csapadék miatt. Ez pedig a vásárlóknak és a termelőknek sem kedvez, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamra egy fejlesztési programot indított.

Évente 65-70 ezer vöröshagyma terem, ami a hazai fogyasztás 60 százaléka. A magyarok évente 10-12 kilót esznek, de vannak, akik előre megveszik zsákkal vagy maguk termelik. Tavalyhoz képest 100-150 forinttal ugrott meg a vöröshagyma ára.