8 villámgyors édesség csokis mogyorókrémmel

Megvehetjük a jól ismert, klasszikus csokis mogyorókrémet a boltban is, de ha nagyon ráérünk, egyik szombat délután magunk is elkészíthetjük a saját házi csokoládés mogyorókrémünket akár nagyobb mennyiségben is. Így jó ideig lesz miből édességet varázsolni a családnak.

Csokis-mogyorós mennyország

Egy nagy üveg Nutella elég, hogy villámgyorsan elkészítsd az alábbi 8 nyalánkság bármelyikét, ha váratlan vendégek toppannak be, vagy csak a gyerekek és a saját cukoréhséged gyötör valami igazán ínycsiklandó után.

1. Mogyorókrémmel töltött holdacska

A készen kapható linzertésztát kiterítjük, és köröket szaggatunk belőle. A csokoládés mogyorókrémet kevés tejszínnel tesszük lágyabbá, és diónyi mennyiség teszünk a kiszaggatott körök közepére. A tésztát félbehajtjuk úgy, hogy félhold formákat kapjunk. A tészta széleit villával lenyomkodjuk, hogy sütéskor ne nyíljanak ki, és kis lyukakat is szúrunk villával a tetejére. 180 fokos sütőben kb. 15 perc alatt készre sütjük.

2. Mogyorókrémes csiga

A készen kapható leveles tésztát egy enyhén lisztezett deszkára kiterítjük, és megkenjük a csokoládés mogyorókrémmel. Feltekerjük és felkarikázzuk. A kis csigákat egy sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk, és megkenjük felvert tojássárgájával. 200 fokra előmelegített sütőben 12-25 perc alatt megsütjük.

3. Mogyorókrémes kekszgolyó

A csokoládés mogyorókrémet egyszerűen annyi darált keksszel keverjük össze, hogy kellő állagú legyen. Nedves kézzel golyókat formázunk belőle, és cukrozatlan kakaóporba forgatjuk.

4. Mogyorókrémes-kávés mousse

A tejszínhabot porcukorral felverjük, és teszünk belőle egy keveset minden pohár aljába. A maradék tejszínhab felét kikeverjük a csokoládés mogyorókrémmel, és a poharakba halmozzuk. A tejszínhab utolsó harmadát pedig elkeverjük óvatosan a lefőzött, kihűlt kávéval, és a csokis részre kanalazzuk.

5. Csokis-mogyorós mousse

A mogyorókrémet összekeverjük a felvert tejszínhabbal. Poharakba adagoljuk, és legkevesebb negyed órára a hűtőbe tesszük.

6. Mogyorókrémes palacsinta

A palacsintákat a szokásos módon elkészítjük, és megkenjük a csokis mogyorókrémmel. És már ehetjük is!

7. Bögrés, mogyorókrémes süti

¼ bögre liszt, ¼ bögre tej, 2 ek. cukor, 2 ek. kakaópor, 2 ek. olaj, 1 ek. csokis mogyorókrém, csipet só, 3 csipet sütőpor. A hozzávalókat csomómentesen elkeverjük, és a bögrébe rakjuk. Mikróban 6-7 perc alatt el is készül.

8. Mogyorókrémes eper

A vízgőz fölött megolvasztott mogyorókrémbe mártsuk bele az eper ⅔-át, és már ehetjük is.