Döglött állatot talált a salátában az asszony

Egy ausztrál családanya, Sukhdeep Sandhu egy diszkontáruházban vásárolt. Általában nem vesz zacskós salátákat, ám az új étrendje miatt ezúttal egy csomag bébispenótot mégis a bevásárlókocsijába akart tenni. Észrevette azonban, hogy egy patkány vagy egér teteme kandikál ki a spenótlevelek közül.

Az asszony hányingert kapott, és az üzletvezetővel akart beszélni, ám ő nem volt elérhető. Végül az áruház egy másik alkalmazottjának szólt, aki megígérte, hogy az összes salátát leveszik a polcokról. Mindemellett 10 százalék kedvezményt is felajánlottak a nőnek a vásárlása végösszegéből, ám azt nem fogadta el, mondván, hogy ez a dolog nem a pénzről szól.

Kiderült, hogy a szóban forgó bébispenótot egy külső beszállítótól vásárolja az áruházlánc. A cég vezetője, Troy Cukrov úgy nyilatkozott: családi vállalkozásuk 20 éve gyárt csomagolt salátát. Csak bébispenótból hetente 40 tonnát aratnak és csomagolnak be. A növényeket szabad ég alatt termesztik, csomagolás előtt viszont kétszer átmossák és szalagon is ellenőrzik. Rádásul a földeken, illetve a gyárban is csapdákkal igyekeznek védekezni a rágcsálók ellen. Állítása szerint most először fordult elő olyan, hogy állattetem került a salátába. A kellemetlenségért elnézést kért.

Sukhdeep Sandhu szerint Cukrov úr magyarázata hasznos volt ugyan, ám az, hogy a döglött rágcsáló a salátában volt, így is aggodalomra ad okot.

via