Hiába csökkent az áfája, visszadrágulhat a tej

Az áfacsökkentés ellenére is visszadrágulhat a tej. Január elseje óta 20, 30, de akár 60 forinttal is csökkent a tartós és féltartós tejek ára, de nem biztos, hogy az alacsonyabb ár tartós marad – számolt be a Tények.

A Tej Terméktanács szerint a költségemelkedések miatt csak átmeneti mérséklődésre lehet számítani, néhány hónapon belül a tej visszadrágulhat az áfacsökkentés előtti árra.

A magyarok évente átlagosan 60 liter tejet isznak. Két éve a friss tej áfája csökkent, ami miatt többen vásároltak friss tejet. A kereskedők most arra számítanak, hogy januári árcsökkenés miatt az UHT és az ESL tejek fognak jobban fogyni.