Tojást rendelt a kávézóban, ezt a szörnyűséget kapta – fotó

Egy férfi Benedict-tojást rendelt az egyik manchesteri Tesco kávézójában, de nagyon nem azt kapta, mint amire számított.

A Benedict-tojás pirított zsemléből, buggyantott tojásból, sonkából vagy baconből áll, és hollandi mártást csorgatnak rá. Csodásan néz ki, és nagyon finom. Íme egy jól sikerült darab:

Ehhez képest Thomas Hesketh ezt a szörnyűséget kapta 5 fontért:

Ordered eggs Benedict in your Wigan cafe and received this monstrosity @Tesco 😭 pic.twitter.com/bI4oy2lN6B