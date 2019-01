Az új évben lefogysz? Ugyan, sokkal jobbat tudunk!

Itt az új év, az újévi fogadalmak ideje, és nehogy már pont a táplálkozás terén ne legyenek új és progresszív elhatározásaink! Sőt, ha jobban belegondolunk, a legnépszerűbb újévi fogadalom éppen a táplálkozással kapcsolatos, és röviden úgy hangzik, hogy „lefogyok”. Hát hajrá, nagyon derék elhatározás, úgyhogy adunk is hozzá némi segítséget, sőt, cizelláljuk is az enyhén elnagyolt célkitűzést.

Sőt, ne is álljunk meg itt! A fogyás önmagában ma már semmi, és még trendinek sem mondható. Ha már úgyis változtatni kell a cél érdekében a táplálkozásodon, tegyél mögé valami rendes ideológiát, például:

Egészségesen fogsz élni (és táplálkozni).

Megpróbálod megmenteni a Földet (a klímát, az orángutánokat) a táplálkozásoddal.

Kevesebb húst eszel, esetleg vega/vegán leszel.

A fogyáshoz számtalan út vezet, és még annál is több tévút. Mivel a legtöbb újévi fogadalmat egészen január 16-ig tartják, nagy kockázattal, lássuk be, nem jár a dolog, akármit is csinálsz. Ha azonban tényleg elszántad magad a változtatásra, érdemes megfontolni néhány szempontot.

Első, és legfontosabb, hogy a fogyókúránál visszataszítóbb dolog elég kevés létezik a világon.

Szerencsére azonban hosszú távon sikeres „fogyókúra” nem is létezik, mert hiába ellenőrzöd a mérlegen elégedetten, bár kopogó szemmel, ahogy olvadnak le a kilók, amint abbahagyod a diétát, vissza is jönnek, szóval teljesen felesleges sanyargatni magad. A csodadiétákkal ezért nem is foglalkozom, még az időt és a karaktert is sajnálom rá.

A tudomány jelenlegi állása szerint azonban létezik egy diéta, ami nagyjából mindenre jó, a teniszkönyöktől a tyúkszemig. Na jó, erre a kettőre nem biztos, viszont bizonyítottan csökken a rizikója a diabétesznek, a magas koleszterinszintnek, a demenciának, a memóriavesztésnek, a depressziónak és a mellráknak is. Emellett olyan remek dolgok is társulnak hozzá, mint erősebb csontok, egészségesebb szív, hosszabb élet, és persze a fogyás.

via GIPHY

A mediterrán diétáról beszélünk, amelyet a napokban hozott ki 41 táplálkozási rendszer alapos elemzése után abszolút győztesnek az amerikai US News and World Report.

Ha tehát az egészséges életmód – és a fogyás – a célod, akkor valószínűleg a mediterrán diétával jársz a legjobban. Meg persze, tegyük, hozzá, sportolni sem árt valamit, de nem a súlyvesztés érdekében. Máig is emlékszem a sokkra, amikor egyszer elmentem futni, majd’ belehaltam, minden testnyílásomon levegő után kapkodtam, aztán hazaértem és megnéztem, hogy mennyi kalóriát égettem el harmincöt perc alatt. A futás, az semmi se volt ahhoz a borzalomhoz képest, amikor megláttam, hogy pont 235 kalóriától sikerült megszabadulnom, ami egy fél vajas zsemlének felel meg. Jó, akkor inkább nem eszem meg azt a zsemlét, az sokkal kevésbé fáj, és célravezetőbb is.

Később megtaláltam a saját sportomat (nem a futás lett az), és rájöttem, hogy a mozgás célja egyáltalán nem a fogyás, hanem a jobb egészségi állapot, a fittség, hogy az ember ura a saját testének – meg persze a kerek fenék, a kemény combok és a fonottkalács has. A test formáját mégiscsak az izom adja, ami sem az evéstől, sem a koplalástól nem fog odanőni, csak a sporttól.

Ja, és ne cigizz, és ne igyál annyi alkoholt, ez is lehet egy fogadalom.

via GIPHY

Azt hiszem, az egészséges életmódot kiveséztük, következzen a Föld megmentése!

Ezzel kapcsolatban is szuper fogadalmakat tehetünk. Elhatározhatjuk például, hogy helyi termékeket fogunk enni, így csökkentve a létezésünk karbonlábnyomát. Na jó, maradjunk inkább a százkilométeres körnél, az is elég erős vállalás, elég, ha csak a citromra meg a kávéra gondolsz. Vagyis, inkább ne is gondolj rá!

Aztán, elhatározhatod, hogy pálmaolaj böjtöt tartasz, vagyis nem veszel semmit, amiben pálmaolaj van. Nem lesz könnyű dolgod, most szólok, és rengeteg idő fog elmenni eleinte a címkék böngészésével, de szegény kis orangutánok hálásak lesznek neked. Vagy legalábbis életben maradnak. Jó hír, hogy ezzel nagyjából ki is lőtted a feldolgozott élelmiszerek nagy részét, így kénytelen leszel rendes ételen élni Nutella, keksz és zacskós leves helyett.

Elhatározhatod azt is, hogy csak fair trade és bio termelésből származó élelmiszereket vásárolsz. Mondjuk, nem lesz olcsó, de a lelkiismereted gazdagabb lesz, ha nem eszel olyasmit, amit mások és a természet kizsákmányolásával hoztak létre.

Szintén nemes vállalás, ha lemondasz a PET palackos italokról. Magyarországon a csapvíz tiszta és szigorúan ellenőrzött, néhány elszórt kivételtől eltekintve nyugodtan meg lehet inni. Ahol nem, ott tudnak róla. A cukros / szénsavas üdítők meg úgyis csak rosszat tesznek a testednek, szóval, ha így döntesz, nemcsak a Föld menekül meg, de a hasnyálmirigyednek is teszel egy hatalmas szívességet.

Na de mi legyen a hússal?

Mielőtt bárki megvádolna, kijelentem, hogy imádom a húst. Meg a zsírt, sőt, élek-halok érte. Én zsíron és zöldségen akármeddig elélek zokszó nélkül, a legszebb ajándék nekem a kolbász, esetleg a szalonna, hogy a csodásan büdös sajtokról már ne is beszéljünk. Ennek ellenére készséggel elfogadom a tényt, hogy a hús és az állati termékek fogyasztása extrém módon környezetterhelő, amihez, a jelenlegi állapotokat figyelembe véve, nem igazán gondolom, hogy jogunk lenne. Nem fogunk éhen halni akkor sem, ha csökkentjük a hús- és tejfogyasztásunkat, sőt, minden bizonnyal még egészségesebbek is leszünk, ha a zöldségekre, hüvelyesekre, gabonára helyezzük inkább a hangsúlyt.

via GIPHY

A fentebb már említett, szupergyőztes mediterrán diétában például csak hal és csirkehús szerepel, a zsírt pedig teljességgel kiiktatja (a vajat is), leszámítva persze az olívaolajat.

Természetesen senkit sem fogok rávenni, hogy hagyjon fel a húsevéssel, mert attól még én is röhögőgörcsöt kapnék, és a környezeti szempontból kristálytiszta, de még annál is trendibb vegán léthez sem tőlem kaptok majd ihletet. Habár abszolút belátom a hasznosságát, nehezen tudok egy olyan világnézettel azonosulni, ami a méhek tulajdonhoz való jogáért küzd.

Állatjogi fronton nekem bőven elég vállalás, ha nem akarsz mocsári viperát domesztikálni a nappalidban. De azt azért könnyen beláthatjuk, hogy ha a földi klíma pusztulása az ára, akkor nem is annyira fontos, hogy minden nap hús legyen az asztalon.

Te melyik fogadalmat választanád?