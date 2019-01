Hétvégi menü zimankós, januári napokra

A reggelit már csak azért sem érdemes kihagyni, mert ez a retró finomság mindenkit levesz majd a lábáról, nemcsak baromi jól néz ki, de nagyon ízletes és laktató is egyben a sonkatekercs. Ebédre – főleg ilyenkor, télen – kihagyhatatlan egy forró leves, azon felül húsos és hústalan főfogást is hoztunk nektek. Természetesen most is van desszert a hétvégi menüben, és egy egyszerű, de nagyszerű vacsorát is kitaláltunk. Szóval nyugodjatok meg, senki nem marad éhes.

Majonézes tormás sonkatekercs Paninitől

A sonkatekercsek elkészítéséhez nem kell nagy tudomány, viszont így gyorsan egy dekoratív hidegtálat kapunk, ami még vendégvárónak sem rossz. Finom kaláccsal vagy friss zsömlével mennyei reggeli lehet!

Hozzávalók / 4 adag:

Sonkatekercshez

40 dkg gépsonka (kb. 12-14 szelet téglalap alakú, hosszúkás)

50 dkg tehéntúró

160 g majonézes torma (1 nagy tubus + 1 kis tubus, ha szükségesnek érezzük)

Díszítéshez

5 dkg csemegeuborka (1-2 db)

3 tk. paprikakrém (1 kis tubus csemege)

Rukkolás cukkinikrémleves

A krémleves egy fogalom: laktató, sűrű, lélekmelengető étel. Ennek senki nem tud ellenállni!

Hozzávalók / 4 adag:

1 kg cukkini (zöld)

2 ek. olívaolaj

15 g vaj

1 közepes fej vöröshagyma (kockára vágva)

10 dkg rukkola (friss)

500 ml alaplé

10 dkg krémsajt

3 gerezd fokhagyma

250 ml főzőtejszín

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

10 dkg kruton (vagy pirított fenyőmag)

Porchetta diós pestóval

Sem a sült, sem a köret nem mindennapi étel, a különleges összetevők pedig igazi ízorgiát okoznak. Ne habozz, láss neki!

Hozzávalók / 8 adag:

A diós pestóhoz

200 g bazsalikom

12 dkg dió

5 dkg parmezán sajt

2 gerezd fokhagyma

200 ml olívaolaj

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

A sült húshoz

1,5 kg sertéshús (bőrös császárhús)

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

Vegetáriánus padlizsán lasagne

Hús nélkül is van élet, és vannak különleges fogások. A fűszereknek köszönhetően pedig isteni finomságokat lehet készíteni a friss alapanyagokból.

Hozzávalók / 4 adag:

2 közepes padlizsán

2 tojás

120 g zsemlemorzsa

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

oregánó ízlés szerint

fokhagymapor ízlés szerint

chilipehely ízlés szerint

bazsalikom ízlés szerint

5 dl passzírozott paradicsom

200 g mozzarella

30 g parmezán sajt

12 levél bazsalikom (felaprítva)

Citromos süti

Amiben citrom van, az bizony nem lehet rossz! A sütiknél pedig ez még inkább így van…

Hozzávalók / 6 adag:

1 citromból nyert citromlé

3 citromból nyert citromhéj

150 g vaj (olvasztott)

150 g cukor

180 g finomliszt

1 tk. sütőpor

3 tojás

1 csipet só

Sonkás-sajtos-mustáros krumplitekercsek

Reggelire tekercs, vacsorára tekercs, ez egy ilyen tekercselős menü. Baromi jól néz ki, és az íze sem utolsó. Gyors, egyáltalán nem szokványos egytálétel.

Hozzávalók / 6 adag:

A besameles mártáshoz

50 g vaj

40 g finomliszt

5 dl tej

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

szerecsendió ízlés szerint

10 dkg sajt

A krumplitekercsekhez

1 kg sárga burgonya

100 g mustár

20 dkg sonka

5 dkg sajt

