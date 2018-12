Tudtad, hogy nálunk is megterem a kivi és a datolyaszilva?

Magyarországon található Európa legnagyobb egybefüggő fügeültetvénye, de a kivi és a datolyaszilva is megterem Zalában – többek között erről is beszélt az InfoRádió műsorában Varga János, aki 1992-ben kezdett el mediterrán gyümölcsök termesztésével kísérletezni.

Varga autodidakta módon kezdett a gyümölcstermesztésbe. Azzal a meggyőződéssel vágott neki a dolognak, hogy “ez is működhet Magyarországon”. Mint mondja, a “közhiedelem” ezekről a növényekről úgy tartja, hogy csak mediterrán klímán termeszthetők, ez azonban tévhit, megfelelő pozícióban és domborzaton nálunk is megteremnek. A hideget is jól bírják: a fügefák többsége például a -15, a datolyaszilva a -20, a kivi pedig a -23 fokot is kibírja.

Varga példáját azóta több vállalkozó és gazda is követte. Mint kiderült, a magyar kivi minősége sokszor jobb is, mint a mediterrán országokból származó gyümölcsöké. Ráadásul – mivel nincs kártevőjük – ezeket a gyümölcsöket vegyszerezni sem kell.