Készíts túrótortát – sütés nélkül

Túrótorta

Hozzávalók:

500 g túró

3 ek. tejföl

150-175 g porcukor

1 lime reszelt héja és leve

6 lap zselatin

A csokikrémhez:

50 ml habtejszín

1 csapott ek. cukor

1 csapott ek. méz

50 g étcsokoládé

1. A túrót krumplinyomóval áttörjük, elkeverjük benne a porcukrot, a tejfölt, a lime reszelt héját és levét.

2. A zselatinlapokat kevés (pár evőkanál) hideg vízbe áztatjuk 5 percre, aztán kinyomkodjuk és átrakjuk egy kis lábasba, amibe pár evőkanál vizet is teszünk. Tűzhelyen melegíteni kezdjük, kevergetjük, és ha feloldódtak a zselatinlapok, lehúzzuk a tűzhelyről és hűlni hagyjuk. Ha már langyosra hűlt, akkor hozzákeverjük a túrós keverékhez és mehet is a csatos tortaformába. Nálam 1 napig volt hűtőben, de pár óra is elég. Éles késsel körbevágjuk és levesszük a tortaforma oldalát.

3. A csokikrémhez a tejszínt, a cukrot és a mézet egy kis lábasban forrásig melegítjük, beletördeljük a csokit, és addig kevergetjük, míg el nem olvad a csoki, és szép krémet nem kapunk. Kicsit félretesszük hűlni, sűrűsödni.

4. Ha kicsit hűlt a csokikrém és a túrótortánk is készen áll, akkor óvatosan, kanalanként rákanalazzuk a torta tetejére a csokikrémet.