Finom, egészséges, ünnepi – karácsonyi menü másképp

„Karácsonykor szívesen üljük körbe a gazdagon terített asztalt, az étkezés után pedig következhet egy finom bor, egy kis sütemény, és a beszélgetések alatt a szaloncukor is előkerül. Észre sem vesszük, de mire eljön az újév, nem csak kellemes pillanatokkal, de pluszkilókkal is gazdagabbak leszünk. Néhány apró trükkel azonban nem kell lemondanunk a finom étkekről, sőt a testmozgásról sem. Például egy esti séta a hóesésben kellemesen hat mind a lelkünkre, mind pedig a súlyunkra” – mondta Bencze Mária, a Budai Egészségközpont dietetikusa.

Hogyan lehet egészségesebb az ünnepi menü? – Legyen hal, a burgonya helyett pedig saláta

A menüben jó, ha szerepel hal, illetve hallal készült étel. A hal könnyen emészthető, teljes értékű fehérjeforrás. Jelentős esszenciális zsírsavat is tartalmaz, mely a szervezet számára különösen fontos. A zöldségekben a magas rosttartalom mellett jótékony hatású a rendkívül sok vitamin és ásványi anyag, ezért javasolt naponta többször fogyasztani belőlük. Lehetőleg minden étkezésnél szerepeljen nyersen, főzve, párolva vagy akár savanyúság formájában, de változatosan elkészíthetők a főételek mellé köretként is.

Sütés helyett párolás

A zsíros ételek megülik a gyomrunkat, rossz közérzetet okozva akár kellemetlenné is tehetik a meghitt hangulatú estét is. Ráadásul a túlzott mennyiségű zsírbevitel hosszú távon a vérnyomásunkra, a szívünkre és a koleszterinszintünkre is negatív hatással lehet. Az ünnepi menü elkészítésekor is jó, ha a párolást, grillezést vagy a gőzölést választjuk, így nemcsak finomabbak, de egészségesebbek is lesznek az ételek.

Bejgli csakis étkezés után

A finom ebéd után következhet a desszert. Figyeljünk azonban arra, hogy ha a csábító édességek folyton szem előtt vannak, hajlamosak vagyunk egész nap csipegetni belőlük.

Cukros üdítők helyett vizet

A megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre az ünnepek alatt is figyeljünk. Napi két-három liter folyadékot – azaz vizet – télen is fogyasszunk. A cukros üdítőkkel bánjunk csínján, főképp magas energiatartalmuk miatt. Az alkoholos italoknál részesítsük előnyben a minőségi borokat.

Testmozgás a testi-lelki egészségért

Egy esti séta a hóesésben, egy kis hógolyózás vagy szánkózás tökéletes közös program a családdal vagy a barátokkal. A kellemes pillanatokon és a közös élményeken túl a friss levegőn való mozgás kiválóan hat a testünkre is, és hatékony segítség lehet a pluszkilók ellen. Ne szegje kedvünket a hideg. Öltözzünk rétegesen, vegyünk fel vízálló overallt, hótaposót, és élvezzük a gyönyörű látványt.

A karácsony a szeretet ünnepe, ilyenkor még nagyobb figyelemmel fordulunk családtagjaink felé. Ám nemcsak az ajándékokkal kedveskedhetünk és okozhatunk örömöt, de a fent említett praktikák segítségével az egészségükre is jobban vigyázhatunk. Kell ennél jobb ajándék?