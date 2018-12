Kedves Jézuska! Ezeket a szakácskönyveket kérem karácsonyra!

Jó könyvek, amiket ajándékba adhatunk, és örülni fognak neki. Azt hiszem, ennél többet nem is szeretnék mondani. Válogassatok!

Mautner Zsófi: Egy év a konyhámban

Az mindig izgalom, ha Mautner Zsófinak könyve jelenik meg. Ez így van tizenharmadik alkalommal is. „Szenvedélyesen szeretek főzni” – kezdi Zsófi a könyv előszavát, és én ezt maradéktalanul elhiszem neki. De nemcsak én, mindenki, a munkásságát nyomon követi.

A könyv évszakok és kulináris hangulatok körforgása. Egy teljes évet ölel fel a konyhában. A fejezetcímek rendkívül kifejezők: Borongós tél, Zsenge zöldek, Kora nyári gyümölcsök, Forró kánikula, Őszi gazdagság, Téli csillogás. A körforgás a kamra kincseinek felderítésével kezdődik, és ahogy éled a természet, úgy zöldülnek ki az életek, majd adják át helyüket a lédús, édes gyümölcsöknek, az ősz adakozásának, hogy aztán a tél újabb beköszöntével ünnepi ételekkel várjuk újra a csodát.

Zsófi száz régi receptje áll itt, amiket a legtöbbször készít. Száz életszagú alaprecept egy olyan konyhából, ami sosem okozott csalódást. Kipróbált fogások, időtlen ételek olyan ikonikussá vált receptekkel, mint az egyben sült karfiol és a kókusztejes, kávés eggnog.

Az ételek között szerepel harminc perces, sietős, összekeverem és kész is típusú, és türelmet, odafigyelést, előkészületeket igénylő. Vannak olyanok, amiket a sarki boltból is össze tudunk dobni, és van, ami miatt nyakunkba vesszük a várost, bejárjuk a piacot, és betérünk a delikátüzletbe is. Vannak könnyűek, vannak nehezek, vannak egyszerűek és hedonisták. Amilyen az évünk is.

Kiváló tematika, remek ételek, gyönyörű fotók. Ez a szakácskönyv nem hiányozhat a polcról, ha valaki egy kicsit is szeret főzni vagy enni.

Kiadó: 21. Század

Oldalszám: 250

Ár: 5 990 Ft

Márk Szonja: Kekszek

Mindig is jobban lázba hozott egy cubák, mint egy hatalmas csokitorta, de az elmúlt években új téli szokásom lett: rákaptam a kekszekre. Hogy ezt a délutáni teázás hozta-e magával, nem tudom, ma már a kettő együtt jár. Tea és egy kis keksz. Negyed óra csend és béke.

Megjósolható volt, hogy eljön a pillanat, mikor kekszet kezdek sütni, és láss csodát, valóban így lett. Ezért örültem meg Márk Szonja új könyvének. Van benne összekeverős, megtöltős, kiszúrós, óriás, mindenfélés és sós keksz. (Éljen, sós keksz is van!) Kedvünkre válogathatunk, és Szonja igazán tágan értelmezi a keksz fogalmát. Ennek főleg akkor örülhetünk, ha rátalálunk a Bűnös keksztortára.

A kekszet mindenki szereti. A keksz jó dolog, és kekszet sütni is jó. Nem kell hozzá más, mint cukor, liszt és vaj. Aztán vagy semmi fakszni, vagy meg is őrülhetünk egy kicsit.

A negyven receptet tartalmazó könyvecske Márk Szonja Édesem sorozatának harmadik része. Külön puszi a Varázsszavak és kifejezések című magyarázó fejezetért, ahol olyan dolgok kapnak értelmet, mint a „dolgozd el alaposan a vajat a cukorral”, vagy a „néhány mozdulattal gyúrd össze”. Ez ránk fért. A kókuszgolyókekszért pedig örök hálám, éljen a meggy! Süss kekszet, imádni fogod!

Kiadó: BOOOK

Oldalszám: 116

Ár: 3 990 Ft

Csákvári Péter – Pelyvás Alex – Szatmári Feri: Mentes konyha

Szóltam, hogy erősen elfogult lesz az ajánló, ugye? Na, hát bevallom, egyetlen print gasztronómiai magazint keresek vadászkutya módjára az újságosnál, a Meglepetés Mentes Konyhát. Ez a kiadvány az ételérzékenyek magazinja. Én magam nem vagyok ételérzékeny, nem szenvedek inzulinrezisztenciában, sőt diabéteszes sem vagyok, azért szerettem bele ebbe az újságba, mert valami hihetetlen módon inspirál. Iszonyú jó receptek, alapanyagok, mindenképpen vegyél egyet, ha azt sem tudod, mi fán terem az alternatív gabona, vagy új értelmet akarsz adni a konyhádban a desszerteknek.

Nem kérdés, hogy a Mentes Konyha szakácskönyve is kell. Ugyanazért, amiért az újság. Az ötletekért, az aha-élményekért, a mitfőzzekholnapistenem nyűglődések elkerüléséért, a mi a frászt lehet még a kölesből csinálni? típusú kérdések értelmetlenné válásáért.

A könyvben van reggeli, és vannak piknikételek, zöldségek minden mennyiségben, hideg ételek, hétköznapi és ráérős vacsorák, klasszikus és gyümölcsös sütik, sőt előkerülnek Amerika kedvencei is.

Fiúk, a méteres kalácsért mindenkit húzok szánkón!

Kiadó: Central Kiadói Csoport Kft.

Oldal: 143

Ár: 2 980 Ft

Lakatos Márk: Márk konyhája

Jó, hát több mint hiba szakácskönyvajánlót azzal indítani, hogy imádom a Márkról készült fotókat a könyvben, de nem bírom ki. Azt sem bántam volna, ha kétszer ennyi van belőlük, annyira jók!

A könyvet háromszor is átlapoztam, először azért, mert imádom a fotókat, de ezt már mondtam. Másodszor és harmadszor azért, mert zavarba ejtően stílusos, a szó nemes értelmében. Jó, hát a borítón is az áll, hogy 60 stílusos recept, de ígérni valamit, meg hatvan stílusos fogással előállni, az nem ugyanaz.

Márknak sikerült. Éppen emiatt ez a könyv a hedonistáknak, a különlegességek kedvelőinek, az ízek szerelmeseinek szól, és azoknak, akik nem ijednek meg a szokatlan párosításokról. Azok fogják hozzám hasonló élvezettel lapozgatni és főzni a receptjeit, akik imádnak enni, és akiknek megvannak az alapjaik a konyhában. És ők nagyon fogják szeretni. Számomra rég nem okozott szakácskönyv ekkora meglepetést.

„Imádok minden irányban hatni az érzékekre” – írja Márk. Hát ez sikerült. Fantasztikus ételek sorakoznak hat fejezeten keresztül, édességek, partiételek, exkluzív és a divatszakma által inspirált fogások, sőt kultikus filmek által ihletett ételek közül válogathatunk. Csak győzzük kapkodni a fejünket.

Márk szereti az életet, és érti a gasztronómiát. Én meg bánom, hogy még nem voltam a Lakatos Műhelyben. De majd most!

Kiadó: Bookline

Oldal: 206

Ár: 6 499 Ft

Kárai Dávid: Házikoszt

Kárai Dávid, az ízHUSZÁR könyve tökéletes választás azoknak, akik szeretnének otthon jó ételeket főzni, és ehhez megnyugtató segítséget keresnek. De szívesen ajándékoznám a gyerekemnek is, aki érdeklődni kezdett a gasztronómia iránt, vagy épp most költözik külön. Amolyan alapmű ez a könyv.

Egyszerű hozzávalókból jó ételek – ilyen egyszerű egy szakácskönyvet írni azoknak, akik eddig kifogásokat kerestek, vagy nem mertek belevágni. Főzni nem egy vasziszdasz, ez most is kiderült.

Szeretem, hogy mostanában mindenki odafigyel a reggelire, Dávid is figyelmet szentel ennek az étkezésnek, és nagy pirospont a Csomagolj ebédet! és a Mi van otthon? című fejezetekért is, amelyekben kiváló ötletek szerepelnek arra, hogy ne éhen dolgozzunk, és ne is gyorskaját rendeljünk a munkahelyre, illetve arra, hogy az otthon meglévő alapanyagokból főzzünk valamit, vagy a maradékot felhasználhassuk.

Nagyon ajánlom mindazoknak, akik most kezdenek főzni, és azoknak, akik szeretnék megajándékozni a szerettüket a főzés örömével. Mondok valami durvát: lánybúcsúra, nászajándékba is adnám. Jó választás.

Kiadó: Central Kiadói Csoport Kft.

Oldal: 178

Ár: 4 690 Ft

A Lidl konyha bemutatja: Segít a séf

A Lidl sorozatának negyedik kötete sem kerül kereskedelmi forgalomba. A vásárlás után megszerzett pontokat kell összegyűjteni, majd ezeket beváltani a könyvre.

Nagy rajongója vagyok a Lidl-szakácskönyveknek. Az enyémek pont úgy néznek ki, ahogy egy valamire való szakácskönyvnek ki kell nézni: a lapokra post it-ek ragasztva, a lap szélére jegyzeteket írtam, le vanna csöpögtetve, és elég ütött-kopottak. Mert vittem őket magammal Horvátországba a nyaralásra, sőt a lakóautós olasz útra is.

Nem volt kérdés, hogy idén is elsők között veszem át a könyvet – hála annak az oszlopos fúrónak, amit a férjem megvásárolt –, ahogy az sem volt kérdés, hogy ezt is a fürdőkádban fogom először végiglapozni, mert ott van nyugtom.

Én eddig is Széll Tamás híve voltam, az elhíresült halászlés Facebook-posztja óta meg aztán teljesen. Szeretettel üzenem, hogy több bajai ismerősöm azóta az ő módszerével főz halat, persze titkolják, mert félnek. A többi bajaitól. Hogy velem mi a helyzet, nos, ezt majd négyszemközt elárulom neki.

Tamás mellé idén sztárvendégek érkeztek. Szabó Győző a húsok, Viszkok Fruzsi a tejtermékek, Winkler Róbert a zöldségek és gyümölcsök, Király Viktor a desszertek, Szandi pedig a különleges alkalmakra szóló receptek mellett kuktáskodik.

Az öt fejezet receptjei most is kiválóak, és természetesen most is mindent beszerezhetünk az áruházban az elkészítésükhöz. Tamástól ötleteket, magyarázatot is kapunk: mi a tökéletes húskéreg titka, mik a grillezés szabályai, mi az a pörzsanyag, valóban macerás-e a szuflé, és hogyan lesz roppanós a batáta.

A Lidl új szakácskönyve is nagyon színvonalas kiadvány. Megállja a helyét a mezőnyben, sőt szerintem kiemelkedik belőle. Megéri gyűjteni rá a pontokat, sokat fogjátok forgatni, sokat fogtok főzni belőle.

Kiadó: lidl.hu/konyha

Oldal: 271

Ár: nem kapható kereskedelmi forgalomban