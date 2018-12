Duplájára drágult a vöröshagyma

A finom karácsonyi halászlé kihagyhatatlan hozzávalója a vöröshagyma, idén azonban sokkal többet kell majd fizetni érte. Van, ahol már 400 forintba kerül a hagyma kilója, pedig tavaly még 200 forintért árulták – számolt be a Tények.

Zöldségestől függően nagy a szórás az árakban, de mindenhol jóval többe kerül, mint egy évvel ezelőtt. A termelők azzal indokolják a drágulást, hogy a szélsőséges időjárás miatt jóval kevesebb termett idén. Ráadásul külföldről sem tudnak olcsó árut behozni, mivel egész Európában nagyon gyenge volt a termés.

De nagyot drágultak a gyökérzöldségek is. Van, ahol a petrezselyem kilója már most is ezer forint fölött van, és a sárgarépa ára is 400-500 forint körül mozog. A szakértők szerint karácsonyig további drágulás várható.