Hétvégi menü didergős napokra

Érdemes a hétvége egyik napján legalább egy kényelmes, élvezetes reggelivel indítani a napot, minden sietség nélkül. Aztán persze jöhet a finom leves, ami ezen a héten egy finom hagymaleves lesz, és utána egy isteni sertésbélszín következik könnyű salátával. Mint minden héten, így most is gondoltunk azokra, akik nem fogyasztanak húst, és persze nem hiányozhat a desszert sem a hétvégi menüből. A vacsora is igazi élvezet, szóval, ne legyetek restek most hétvégén sem a konyhában tüsténkedni!

Gombás reggeli

Hozzávalók / 2 adag:

2 nagy db csiperkegomba

1 közepes db paradicsom

2 szelet kenyér

1 gerezd fokhagyma

2 ek pesto

10 dkg parmezán sajt

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

1 ek olívaolaj

A recept folytatásáért kattints a Nosalty.hu-ra!

Háromhagymás leves

Egyszerű, gyors, cserébe nagyon finom, és lehetetlen elrontani.

Hozzávalók / 4 adag:

2 ek vaj

1 közepes db vöröshagyma

1 db póréhagyma (nagy)

2 db burgonya (kisebbek)

2 közepes db újhagyma

1 l zöldség alaplé

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

A recept folytatásáért kattins a Nosalty.hu-ra!

Sajtos-rántott sertésbélszín

A finom sajtok és a bélszín önmagában garancia a sikerhez. Mindez rántva pedig egyenesen mennyei.

Hozzávalók / 4 adag:

50 kg sertésszűz

5 dkg cheddar sajt

5 dkg trappista sajt

2 db tojás

4 ek finomliszt (púpozva)

15 dkg zsemlemorzsa

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

1 dl napraforgó olaj

A recept folytatásáért kattints a Nosalty.hu-ra!

Görög saláta nagy adag

Egy bazi nagy görög saláta mindig jól jön, mert lehet belőle vacsora is egy szelet pirítóssal, és remekül eláll a hűtőben akár napokig is.

Hozzávalók / 10 adag:

A salátához

4 db kígyóuborka

10 db paradicsom

1,5 közepes fej lila hagyma

20 db zöld olajbogyó (4 ek leve az öntethez)

20 db fekete olajbogyó (4 ek leve az öntethez)

35 dkg feta sajt

Az öntethez

10 ek olívaolaj

2 ek almaecet

2 tk kakukkfű

2 tk oregánó

őrölt fehér bors ízlés szerint

só ízlés szerint

A recept folytatásáért kattints a Nosalty.hu-ra!

Vegetáriánus ázsiai fogás

Tofu, gomba, brokkoli és szuper fűszerek, öntetek, ez biztosan ízleni fog… Igazi ázsiai ízvilág!

Hozzávalók / 5 adag:

25 dkg tofu

25 dkg gomba

25 dkg brokkoli

1 nagy db vöröshagyma

2 ek szezámolaj

3 ek chiliszósz (édes)

2 ek szójaszósz

2 ek worcestershire-szósz

1 tk gyömbér (friss)

1 gerezd fokhagyma

2 ek balzsamecet

1 ek osztrigaszósz

bors ízlés szerint

bazsalikom ízlés szerint (friss levelek)

A recept folytatásáért kattints a Nosalty.hu-ra!

Kókuszkrémes, fűszeres répatorta

Mindenmentes (glutén-, cukor- és tejmentes) répatorta, tehát bárki megeheti, csak előtte el kell készíteni.

Hozzávalók / 6 adag:

2 db tojás

100 g erythritol

1 teáskanál vanília kivonat

75 ml napraforgó olaj

2 evőkanál narancslé

110 g zabliszt

50 g darált dió

0.5 csomag sütőpor

0.5 teáskanál szódabikarbóna

1 citromból nyert reszelt citromhéj

2 teáskanál mézeskalács fűszerkeverék

1 csipet só

2 közepes db reszelt sárgarépa

500 g kókuszkrém

50 g erythritol

5 csepp rumaroma

A recept folytatásáért kattints a Nosalty.hu-ra!

Pesto-s grillezett csirkecomb frissítő zöldségekkel

Hozzávalók / 4 adag:

Hozzávalók a húshoz

1 kg csirke felsőcomb (filézve)

4 ek pesto

1 ek olívaolaj

Hozzávalók a zöldségekhez

60 dkg burgonya

1 nagy db padlizsán

50 dkg koktélparadicsom

2 közepes db lila hagyma

2 ek olívaolaj

5 dkg vaj

1 marék bazsalikom

2 szál oregánó

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

1 csipet barna cukor (ha szükséges)

2 ek fehérborecet (rizlingecet)

A recept folytatásáért kattints a Nosalty.hu-ra!