Gatyájába tömködte a 30 centis szendvicset a tolvaj – fotó

Szendvicstolvaj garázdálkodik Floridában! Egy ismeretlen férfi a gatyájába tömött egy 30 centis szendvicset egy lakelandi benzinkúton, majd elmenekült a biciklijén.

A floridai rendőrök a Facebookon kérték a lakosság segítségét a férfi azonosításához, egyúttal meg is ragadták az alkalmat, hogy elsüssenek néhány viccet a nadrágba dugott szendvicsről. Többek között sajnálatukat fejezték ki, hogy a „szendvicsbűnöző” nem egy melegszendvicset lovasított meg, hiszen akkor most az instant karma tipikus esetéről tudósíthatnának. A férfi ehelyett vígan elbicajozott, mint írták, talán azért, hogy egy zacskó csipszet is lopjon a szendvics mellé.

Az eset arra is emlékeztet minket, miért ne fogadjunk el soha ételt vadidegenektől. Nem tudhatjuk, hol járt előtte…

– írták a bejegyzés végén.

Miután néhány kommentelő kritizálni kezdte a rendőröket, amiért nevetségessé tesznek egy férfit, aki valószínűleg azért lopott, mert éhes, a rendőrök azt is elárulták, hogy egy visszaeső bolti szarkáról van szó, akit már többször láttak lopni a benzinkúton, elkapni azonban még nem sikerült.

Íme a szendvicstolvaj, akció közben:

(Yahoo)