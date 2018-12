Már a mosogatókért megy a harc az éttermek között

Nemcsak a kereskedelemben, hanem a vendéglátásban is hatalmas a munkaerőhiány. Annyira, hogy az olasz éttermek már nettó 161 ezer forintot is fizetnének a mosogatóknak. Legalább is erről árulkodik a Bellozzo nevű olasz étteremlánc álláshirdetése.

A cég karrier oldalán három pozícióra is keresnek munkatársat. Az éttermi dolgozók kezdő, nettó 161 ezer forintos fizetését három hónap próbaidő után megemelik, de az állás mellé 40 százalékos műszakpótlék, napi egy ingyen étkezés is jár, mint ahogy munkaruha is.

Hasonló feltételekkel keresnek mosogatót is

A cég üzletvezető-helyettes pozícióba is keres munkatársat, akinek már bruttó 300 ezer (nettó 199 ezer) forint fizetés ütheti a markát, kiegészítve cafeteriával és teljesítménybónusszal. Neki is jár az ingyen étkezés, plusz korlátlan, ingyenes konditerem-használat, meg mindenféle képzés és tréning.

Az olasz éttermekért rajongó Pénzcentrum korábban észrevette azt is, hogy a szintén olasz ételeket kínáló gyorsétteremlánc, a Vapiano keres számos pozícióra munkatársakat, akiket az Instagramon toboroznak. Az ott meghirdetett álláshelyeket betöltőknek 150-192 ezer forint közötti nettó fizetést kínálnak.