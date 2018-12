Fagyasztott torta miatt háborognak a Tesco vásárlói

Dühös és felháborodott posztok árasztották el az elmúlt napokban a közösségi médiát, amelyeket csalódott Tesco-vásárlók írtak azután, hogy megvették két fontért az üzletlánc saját márkás, fagyasztott, epres Pavlova-tortáját.

A vásárlók azért háborognak, mert a csomagolás egy nagyméretű, szép és gusztusos édességet sejtet, de kinyitva csak egy kicsi, szánalmasan összegányolt valamit találtak benne. Igaz, hogy a dobozon szerepel a termék súlya, ami 310 gramm, de ez nem hatotta meg a vásárlókat.

The @tesco Raspberry Pavlova (just opened the box) looks a little sad and squashed.... pic.twitter.com/epGX24XN70

A felháborodás akkora mértéket öltött, hogy a Tesco bocsánatot kért a megvezetett vásárlóktól, és felajánlotta, hogy visszaveszi a Pavlova-tortákat, amelyek mérete és kinézete miatt egyébként már egy éve panaszkodnak a vásárlók.

@Tesco bought this frozen pavlova from you today and this is how it’s turned out !!!! Not impressed. pic.twitter.com/bEru1OR5zK