Megdézsmálta a rendeléseket a torkos kajafutár – videó

Egy ételfutár megdézsmálta a kiszállításra váró menüket Indiában. Videó is készült arról, ahogy a Zomato nevű cég alkalmazottja falatozik a megrendelt ételekből.

A felvételen látszik, ahogy a férfi a robogóján ülve belekóstol az ételbe, majd gondosan visszacsomagolja, és beteszi a futártáskába a dobozt. Aztán elővesz egy másikat, és abból is eszik néhány falatot.

This is what happens when you use coupon codes all the time. 😂 Watch till end. pic.twitter.com/KG5y9wUoNk