Bezár Budapest legmenőbb péksége

Sok budapesti szomorkodhat, mert két hét múlva már nem nyit ki a Kamermayer Károly tér sarkán álló Alma Nomad Bakery. A kis pékséget egy spanyol–magyar pár hozta létre, a bolt remek péksüteményeivel sok vásárlót vonzott apró mérete ellenére.

Pont ez az egyik ok, amiért lehúzzák a rolót a pékségben. „Mondjuk elég szokatlan a legjobbkor abbahagyni, rengetegen jönnek hozzánk. De egyébként is szűk a hely, sokat vagyunk összezárva, és túl sokat dolgozunk, nincs szieszta, szerelem, szabadidő…” – mondták a 24.hu-nak a pékség tulajdonosai, akik már a nyitáskor is rövid távban gondolkodtak csupán.