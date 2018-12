Egyél hamburgert, hogy a rászorulók is ehessenek!

Közös karácsonyi akciót hirdetett az ország egyik legmenőbb civil szervezete, a Budapest Bike Maffia (BBM) és a Zing Burger & Co., hogy együtt, összefogva segíthessenek a szegény és hajléktalan embereken.

„December 5–18. között azok, akik új, »Tegyünk jót« hamburgerünkből vásárolnak, automatikusan jótékonykodnak is, hiszen a nevükben a rászorulóknak juttatunk el egy-egy hamburgert a Budapest Bike Maffia segítségével” – mondta Susánszky Ádám, a magyar street food lánc társtulajdonosa.

Susánszky azt reméli, hogy jó példájukon felbuzdulva más vendéglátós vállalkozások is támogatják majd adományokkal, felajánlásokkal és közös akciókkal a BBM-et. A Zing az elmúlt években több jótékony célú felajánlást is tett, tavaly karácsonykor például tíz gyerekotthonba látogattak el a büfékocsijaikkal, hogy „igazi street food élménnyel” tegyék szebbé a kicsik karácsonyát.

Az idén hétéves BBM jelenleg tizenkét különböző projekttel segíti a rászorulókat. Ételosztásaik és adománygyűjtő akcióik mellett a fiatalok és idősebbek edukálására is nagy hangsúlyt fektetnek. Havasi Zoltán, a szervezet vezetője büszke arra, hogy már nemcsak a fővárosban, hanem vidéken, többek között Debrecenben és Pécsett, valamint külföldön is működnek csoportjaik.

„A BBM célja nemcsak az, hogy civil szervezetként segítsen a szegény sorban élőkön és hajléktalanokon, de az is, hogy másokat is erre buzdítson. Szeretnénk érzékenyíteni az embereket, és megértetni velük, hogy már egy apró gesztus, egy kis felajánlás is nagyon sokat jelenthet. A mostani akciónk során is remélem, hogy amellett, hogy étellel segítünk, sikerül egy kicsit a fiatalok gondolkodását is formálni azzal, hogy látják, egy ennyire közkedvelt márka is kiáll a jó ügyek mellett” – nyilatkozta Havasi, hozzátéve, reméli, hogy az idén több száz hamburgert oszthatnak majd szét a rászorulók között.

A jótékonysági akcióról további részleteket itt találsz.