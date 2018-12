Még hogy télen nincs mit enni, és nincs vitamin? Ugyan, ne vicceljünk már!

Kevés dolog van, amitől a konyhában idegállapotba jövök, szám szerint három. Az egyik a Fanta kocka. A másik a konyhapulton, tűzhelyen, edényeken/ben, a kikészített rántani való hús körül őgyelgő, és egyáltalán, bárhol a konyhában felbukkanó és somfordáló macska. Végül a – nagyjából egy időben az immunerősítésre és vitaminzabálásra felszólító tévéreklámokkal – megjelenő cikkek arról, hogy fel kell készíteni a szervezetünket a télre, mert ilyenkor nincs az ételekben vitamin, nyomelem, ásványi anyag meg semmi sem, és ha nem is halunk meg mind február végére, de olyan erőtlenek leszünk, és úgy el leszünk anyátlanodva, mint a karácsonykor az ablakpárkányon szédelgő légy.

Nos, hogy ne lenne télen olyan étel, ami elegendő vitaminnal látná el a szervezetünket, nagyanyáink idejében talán még igaz volt, de ez ma már nincs így, azoknak sem kell a túlélésért küzdeniük, akik a panel negyedik emeletén nem tudnak répát meg gyökeret vermelni.

A nincs mit enni télen ugyanolyan hülyeség, mint az, hogy a magyar konyha világhírű. Felejtsük el. És vegyük sorba, mit lehet enni télen multivitaminos rágótablettán meg grépfrúton kívül.

A kontinentális éghajlatnak két hátránya biztosan van: az egyik a november, a másik a januárt 15-étől február 28-ig terjedő időszak, ezen kívül rengeteg az előnye is, például az, hogy ősszel és télen is kiváló ételekből lehet választani, amennyiben meghozzuk azt a döntést, hogy nem fújjogunk a kelbimbóra, és a céklára nem csak mint savanyúságra gondolunk. Mert az, hogy télen narancsokat és klementineket kell enni, az valahogy beégett az agyakba, az, hogy mi minden van itthon, az pedig szépen elfelejtődött.

Mi mindent ehetünk hát?

Sütőtök, káposzta (vörös, fehér, kel), savanyú káposzta, bab, csicseriborsó, lencse, sárgarépa, fehér répa, paszternák, zeller, krumpli, édesburgonya, fekete retek, jégcsapretek, csicsóka, szárzeller, kelbimbó, cikória, fokhagyma, hagyma, gomba (szárítva ).

Hús, füstölt áru. Halak.

Rizs, köles, gersli, kukoricadara, kukoricaliszt, búzadara, bulgur, kuszkusz, csicseriborsó, tészta, tarhonya, zabpehely, dió, mák, mandula, mogyoró, aszalványok.

Rengetegféle alma és körte.

Befőtt, lekvár, méz, konzerv halak, tőkehalmáj.

Sajtok, egyéb tejtermékek.

És persze ma már van fagyasztó, úgyhogy nem kell lemondani a zöldborsóról, a spenótról, a sóskáról, zöldbabról.

Láthatjátok, éhen halni nem kell, nem is lehet, a fenti ételek zöme pedig több vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, mint az aquakultúrás vagy kényszerérlelt paradicsom, zöldpaprika, urambocsá a ki tudja milyen műtrágyákkal, vegyszerekkel felpuffasztott, jonatán nagyságú hónapos retek.

Arról ezek a növények, ételek nem tehetnek, hogy – egy-két kivétellel – nem trendik, és úgy általában senki nem szereti őket. Legalább tegyél egy kísérletet. A nemszeretem zöldségeket süsd meg: a sült paszternáknál, sült zellernél jobbat nemigen találtak ki, ezekből például remek chipset is lehet készíteni. A sült cékla szintén isteni sütve, de az unalmas sárgarépában és gyökérben is sok lehetőség rejlik, a lila káposztát sem kell mindig párolva, kacsacombhoz enni. Konzerv babból isteni krémet lehet csinálni – először készítsd el úgy, mint a humuszt, aztán lehet bátrabban kísérletezni – egy-egy különlegesebb gombával még a karácsonyi asztalon is megállja a helyét. A tarhonyából remek egytálétel készíthető, és mondd meg őszintén: mikor ettél utoljára almát vagy körtét?

A káposztát wokban vagy forró serpenyőben pirítsd meg, szórj hozzá valami ropogóst – durvára tört diót -, locsold meg egy kis olívaolajjal és kész a köreted.

Egyél főzeléket. Lencsét nem csak szilveszterkor lehet enni, ráadásul, ha betérsz egy delikát üzletbe, meglepődsz, milyen sokfajtát lehet kapni.

Arról nem is beszélve, hogy smoothie-t csinálni lehet zöldségekből is, nem csak málnából és eperből. Hopp, itt egy téli változat: egy jó marék bébispenót, 1 szárzeller, 2 alma. Zutty, brümm, kész. Jó körtével is. Aki szereti, tehet bele kígyóuborkát is, én ki nem állhatom.

Nyilván nem ördögtől való, ha veszünk és eszünk narancsot, banánt, kivit, de nem feltétlenül a csillió kilométerről ideszállított gália dinnye és mag nélküli szőlő a téli vitaminbevitel egyedüli megoldása. Mostanában úgyis több kihívás van a közösségi oldalakon, mint ahány csillag az égen, ennek legalább értelme is van, egyél valamit egyszer egy héten, amit eddig eszedbe sem jutott. Van miből választani.