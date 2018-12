Milliomos húskereskedő lánya a steakhouse-t megszálló vegán aktivisták vezetője

A héten mi is beszámoltunk róla, hogy az angliai Brightonban egy vegánokból álló csoport, a Direct Action Everywhere aktivistái megszálltak egy Touro Steakhouse nevű éttermet. A vegánok a hírek szerint a tehenek leöléséről, az állatok kizsákmányolásáról és a velük szembeni embertelen bánásmódról tartottak kiselőadást a vendégeknek, ezenfelül pedig olyan hangfelvételeket játszottak le, amelyek egy vágóhídon készültek.

A Daily Mail most arról számolt be, hogy az aktivisták vezetője, Morgan Kayleigh Giampaolo egy húsos ételeket is árusító kiszállítós étkezde, a Gousto milliomos vezérigazgatójának a lánya. A Goustónál többek között steaket is lehet rendelni, sokan emiatt képmutatónak nevezték a fiatal lányt.

A Touro Steakhouse-ban tartott demonstráció egyébként nem volt túl sikeres: a vendégek közül a legtöbben nem foglalkoztak az aktivistákkal, egy csapat vendég azonban „ellendemonstrációba” kezdett. Elmondásuk szerint azért, mert túlzónak találták, hogy a vegánok állatok legyilkolásáról készült hangfelvételeket játszottak le.