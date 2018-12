12 ötletes étel, amelyeket a válogatós gyerekek is imádni fognak

Ha válogatós a gyerek, vagy egyszerűen csak valamiért nincs kedve enni, a szülők minden bevetnek, hogy legalább néhány falatot egyen. Jó ötlet, ha kicsit vidámabb formában tálaljuk az ételt, hogy a gyerek is érdekesnek lássa a menüt.

Ebben nyújt most segítséget ez a videó, amely 12 egyszerű, gyorsan elkészíthető receptet mutat be, amelyeket garantáltan a gyerekek is imádni fognak.

A vidám, cuki fogások között vannak gyors szendvicsek, zabpehely-bagoly, palacsinta, pandamaci és alvó kutyus is. Az elkészítésük szó szerint gyerekjáték, és átlag alatti kézügyességgel sem okoznak gondot.

(Bored Panda)