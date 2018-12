Kiröhögi az internet a sült krumpliról lebeszélő professzort

A sült krumpli mértéktelen fogyasztása ellen állt ki a New York Times hasábján Eric Rimm, a neves Harvard Egyetem táplálkozástudományi tanészékének professzora. Rimm meg is határozza, hogy egy étkezéshez nagyjából egy krumplit – a cikk szerint 6, karikára vágott sült krumplit – javasolt elfogyasztani.

Szerinte ezek a krumplikarikák igazi „keményítőbombák”, és jobban tesszük, ha csak egy adagra korlátozzuk a napi fogyasztást, ha nem akarunk idő előtt meghalni szívbetegségben.

Rimm úgy hiszi, mindenkinek jobb lenne, ha inkább egy levél salátát ennénk az ebéd mellé és legfeljebb hat karika sült krumplit.

Cikkében megemlíti, hogy azok, akik mellőzik a sült krumpli fogyasztását, akár fél évvel is tovább élhetnek, mint azok, akik hetente kétszer-háromszor sült krumpliznak, amivel nem csak a cukorbetegség kialakulásának kockázatát növelik, hanem az elhízás és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását is.

Azóta a cikk saját életre kelt a közösségi médiában, Twitteren is egyre többen élcelődnek a professzor kijelentésein. Egyesek szarkazmussal reagálnak, „Az utcára visszük, esküszöm az Istenre”, mások nem hajlandók elfogadni, hogy hat szelet sült krumplival boldog lehet az ember.

What kind of MAD MAN would want six french fries? I get it, they are bad for you, but eating SIX sounds like torture. I’d rather not have them at all. But we all know that’s not going to happen. 🍟 pic.twitter.com/dDT4HYjNUF