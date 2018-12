Negyedmilliós burger, félmilliós pizza – mutatunk 7 pofátlanul drága luxuskaját

Az Independent összeállított egy listát hét eszelősen – és igazából megmagyarázhatatlanul – drága, egészen hétköznapi fogásról. A cikk nagy tanulsága, hogy egy kis kaviárral, szarvasgombával és aranyporral bármilyen gyorskaját fel lehet dobni.

A 430 ezer forintos pizza (Industry Kitchen, New York)

Ha negyven harapással számolunk, akkor 50 dollárba, vagyis nagyjából 14 ezer forintba kerül egy falat az Industry Kitchen 1500 dolláros pizzájából. A feltétek között szerepel a stilton sajt, a libamáj, a szarvasgomba, az Osetra kaviár, az elmaradhatatlan ehető aranypor, de még ehető virágszirmok is vannak a pizzán.

Az 5500 forintos cappuccino (Emirates Palace, Abu-Dzabi)

Átszámítva nagyjából 5500 forintot kell fizetnünk a 24 karátos aranyporral megszórt cappuccinóért. Jó poén lehet kirakni az Instagramra.

A negyedmillió forintos burger (Burger Brasserie, Las Vegas)

777 dollárt, azaz nagyjából 222 ezer forintot kell fizetni a Kobe marhahússal és maine-i homárral töltött, 100 évig érlelt balzsamecettel ízesített burgerért. Jár hozzá egy üveg Dom Perignon rozé is, ami jól jöhet, amikor kihozzák a számlát…

Az 50 ezer forintos hotdog (Tokyo Dog, Seattle)

Két hétre előre kell megrendelni, és 169 dollárt kell fizetni a világ egyik legdrágább hotdogjáért. A libamájjal, kaviárral, maitake- és szarvasgombával töltött 30 centis finomság bevételei az amerikai Vöröskereszthez mennek. Legalább…

Az 1000 dolláros fagylaltkehely (Serendipity 3, New York)

Egy desszert, ami olyan hírhedt, hogy még külön Wikipédia-oldala is van. A vaníliafagylalt elsősorban a 24 karátos, ehető aranyszeletek miatt kerül ennyibe, de valamiért kaviár is jár hozzá. A kehely annak idején a Guinness-rekordok könyvébe is bekerült, állítólag minden hónapban eladnak belőle egyet. Forintba átszámolva nagyjából 285 ezret kell fizetni érte.

A 7 millió forintos taco (Grand Velas Los Cabos Resort, Mexikó)

Ismét csak ehető arany, almas beluga kaviár, Kobe marha, norvég homár és szarvasgomba jelzik, hogy itt valami ínyencségről van szó.

A félmillió forintos cronut (Dum Dum Donutterie, London)

A cronut a félig fánk, félig croissant édesség, amiért mindenki megőrül, aki egyszer megkóstolja. A Dum Dum Donutterie cronutja – dobpergés – az ehető arany miatt kerül 1500 fontba. Kaviár és pezsgő is jár hozzá. Vajon miért?